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جهود استعادة الهدوء في غزة مستمرة..

السيسي: نواصل جهودنا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ونعمل على تحسين أوضاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:51 - 06 سبتمبر 2019
عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له الخميس، "إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط اليوم في القاهرة على ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي أكد على ضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وتابع السفير راضي "ان اللقاء تناول أيضا أهمية الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".

 

 

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