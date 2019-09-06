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في أغرب جريمة.. رجل يقتل زوجته "عضًّا" من عنقها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:22 - 06 سبتمبر 2019
جريمة جريمة
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قد نسمع عن جريمة زوج بحق زوجته طعناً أو خنقاً، لكن أن نسمع أن امرأة لقيت حتفها عضاً قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، إذ توفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها إثر تعرضها للعض من عنقها، من قبل زوجها، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

وذكرت قناة كومباس التلفزيونية أن المرأة التي تعيش بقرية "توبوا" في منطقة "كولاكا" بالجزيرة في جزيرة سولاوسي الإندونيسية بجروح خطيرة بعد أن عضها زوجها من عنقها.

وأوضح القناة أن المرأة توفيت المرأة المشفى رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذ حياتها.

في السياق، تمكنت الشرطة الاندونيسية من القبض على الزوج الذي يدعي أقاربه أنه مصاب باضطراب عقلي، وفتحت –الشرطة الاندونيسية- تحقيقاً بالحادثة الغريبة.

 

 

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