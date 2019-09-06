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الحشد يعقب على أنباء تشكيله قوة جوية للتصدي للعدوان الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:49 - 06 سبتمبر 2019
الحشد الشعبي الحشد الشعبي
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نفى الحشد الشعبي في العراق اصدار مرسوم داخلي بتشكيل قوة عسكرية داخل الحشد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض أنه لا صحة إطلاقاً لكتاب نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، حول تشكيل قوة جوية في الحشد.

وجاء في نص البيان الذي نشره مكتب الفياض "نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".

وكانت وسائل اعلام عراقية ادعت امس الخميس، ان هيئة الحشد الشعبي العراقي قررت تشكيل قوة جوية، ما اعتبره البعض رداً على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوات الحشد أكثر من مرة.

 

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