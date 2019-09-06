طهران تعلن وقف جميع التزاماتها بالاتفاق النووي

أعلنت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران أوقفت جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، نتيجة الانسحاب الامريكي من الاتفاق.

وأكد ظريف في تصريح صحفية أنه أبلغ المفوضية العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن هذه الخطوة من حق إيران بموجب الاتفاق النووي، وبخاصة المادة 36 منه، مشدداً أن وقف الالتزامات ناتج عن الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي.

وجدد ظريف استعداد طهران لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نية.

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن لاحقا عن التفاصيل الفنية والعملية لوقف التزامات إيران في تطوير وتنمية الأبحاث النووية.

وكان حسن روحاني الرئيس الايراني أعلن مؤخراً أن ايران تسير باتجاه الخطوة الثالثة في ردها على الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الإيراني.