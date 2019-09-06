ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

طهران تعلن وقف جميع التزاماتها بالاتفاق النووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 06 سبتمبر 2019
طهران وواشنطن طهران وواشنطن
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران أوقفت جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، نتيجة الانسحاب الامريكي من الاتفاق.

وأكد ظريف في تصريح صحفية أنه أبلغ المفوضية العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن هذه الخطوة من حق إيران بموجب الاتفاق النووي، وبخاصة المادة 36 منه، مشدداً أن وقف الالتزامات ناتج عن الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي.

وجدد ظريف استعداد طهران لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نية.

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن لاحقا عن التفاصيل الفنية والعملية لوقف التزامات إيران في تطوير وتنمية الأبحاث النووية.

وكان حسن روحاني الرئيس الايراني أعلن مؤخراً أن ايران تسير باتجاه الخطوة الثالثة في ردها على الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات