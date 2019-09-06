الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى المستمرة منذ 30 مارس.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت اهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة.

وأكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن، مشددة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 عاماً.

كما، واكدت الهيئة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "جمعة حماية الجبهة الداخلية" مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 عاماً.