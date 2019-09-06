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حماس تعلق على استقالة غرينبلات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:02 - 06 سبتمبر 2019
الموفد الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات الموفد الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات
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قال حركة حماس في تعقيبها على استقالة جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط "اليوم يستقيل غرينبلات، وشعبنا يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".

واضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقاومة شعبنا هي القادرة على منع (صفقة القرن) أن تمر، فالمقاومة أسقطت حكومة نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة، واليوم يستقيل غرينبلات، وشعبنا يزداد إصراراً على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".".

 

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