مع اقتراب الموسم.. ما هي أفضل طريقة للتأكد من جودة زيت الزيتون ؟

يعتبر زيت الزيتون، هو الزيت الأكثر استخدامًا في صناعة الأغذية، على الرغم من أن زيت الزيتون يحتوي على كميات كبيرة من الدهون.

لكن خبراء، أشاروا أن هذه الدهون مفيدة للصحة، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأشار موقع natural news" " الى ضرورة اتباع طريقة فعالة للتأكد من جودة زيت الزيتون.

كما أشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة معالجة الأغذية والحفاظ عليها ، أجراها باحثون يونانيون لتقييم جودة منتجات الزيتون وخاصة زيت الزيتون، إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث لتحسين قواعد بيانات مراقبة الجودة والطرق المستخدمة في اكتشاف ومنع الغش.

وتعتبر منتجات الزيتون الاكثر شيوعا في منطقة حوض البحر المتوسط. وخاصة زيت الزيتون مما يزيد الحاجة إلى طرق تحليلية أفضل ، ومراقبة الجودة تشمل الأساليب الفيزيائية والحسية.

يُعرَّف غش الطعام بأنه عملية إضافة مواد تقلل من جودة طعام معين و يمكن أن يحدث الغش أيضًا عند إزالة المكونات المهمة من الطعام. غالبًا ما يتم غش الطعام لتحسين مظهر بعض الأطعمة ومدة صلاحيتها على حساب الصحة.

فيما يلي بعض المؤشرات من الخبراء حول كيفية التعرف على زيت الزيتون الأصلي وبالتالي مساعدتك على الاستفادة منه بالطريقة الأمثل:

-تمييز زيت الزيتون البكر من غيره

يشير زيت الزيتون البكر الممتاز إلى الزيت الذي يتم الحصول عليه من الزيتون باستخدام الوسائل الميكانيكية فقط – بحيث لا توجد مواد كيميائية يتم استخدامها عند استخراج الزيت.

في حين أن "البكر الممتاز" لا يضمن النقاء ،لكن يعني زيتًا منعشًا وعالي الجودة .كما يعني أيضًا أن الزيت يحتوي على مزيد من مضادات الأكسدة في شكل مادة البوليفينول، والتي تعد مفيدة للصحة العامة.

- زيت الزيتون.. يجب أن يكون في قنينة زجاجية داكنة اللون.

فإذا رأيت زيت الزيتون في زجاجة بلاستيكية ، فلا تقم بشرائه نظرا لاحتواء هذا البلاستيك على ثنائي الفينول أ - وهي مادة كيميائية صناعية تؤثر على الهرمونات في الجسم وتتداخل مع إنتاجها الطبيعي.

وتحمي الزجاجات الداكنة اللون الزيت من الضوء ، حيث يسبب الضوء خسارة كبيرة لمضادات الأكسدة في زيت الزيتون. كما و تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ الحصاد حيث يمكن أن يحدث سوء لدى زيت الزيتون حتى في التخزين ، لذا لا تشتري زيت الزيتون الذي يتجاوز عمره عامًا.

-الشراء من مصادر موثوقة:

أثناء التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية ، يجب عليك أيضًا التحقق من أنه طبيعي. تحتوي زيوت الزيتون عالية الجودة عادةً على الكثير من التفاصيل على عبواتها ، مثل اسم المنتج ومجموعة الزيوت المستخدمة . وهناك خيار آخر هو شراء زيت الزيتون من صانعي زيتون محليين لأنهم غالبا ينتجون زيوت زيتون عضوية عالية الجودة.

-تذوق طعم زيت الزيتون قبل شراءه :

تميل زيوت الزيتون عالية الجودة إلى أن تكون ذات طعم مرير قليلًا، وإذا تذوقت طعم الفلفل الحار اللاذع ، فهذا مؤشر جيد على أن الزيت غني بالفينولات والبوليفينول.