دفن عبدالله محمد مرسي بجوار والده

من المقرر أن يوارى جثمان عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري السابق سيدفن خلال ساعات بجوار والده في مقبرة شرقي القاهرة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي "إن عبد الله، النجل الأصغر لمرسي سيوارى الثرى بجانب والده".

وأضاف: "سيتم صلاة الجنازة الليلة على عبد الله مرسي بمشرحة زينهم (وسط القاهرة) من جانب العائلة".

ولم يكشف محامي أسرة مرسي تفاصيل نتائج التشريح التي وصل لمقرها الحكومي جثمان عبد الله مساء الخميس، بناء على قرار من النيابة العامة.

توفي عبد الله مرسي أمس الاربعاء إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود، وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة شقيق الراحل للأناضول في اتصالين هاتفين.

وفي في يونيو/ حزيران الماضي توفي الرئيس الأسبق مرسي أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.