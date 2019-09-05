إعلامي لبناني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "أفيفيم" تخرس أبواق المزاودين

كشف الكاتب والمحلل السياسي الإعلامي حسين مرتضى أنَّ حزب الله اللبناني لم يرد بَعْد على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وأن عملية "أفيفيم" كانت رداً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سورية وأدى لاستشهاد مقاومين اثنين.

وأكد مرتضى في تصريحات لموقع "النهضة نيوز" أنَّ المقاومة اللبنانية في جعبتها من الحقائق والصور ما يعري نتنياهو وكذبه اكثر؛ مشيراً إلى أن إظهار تلك الحقائق والدلائل والقرائن مرتبط بالمصلحة العسكرية، واصفاً "ضرب العربة بالعمل الجبار الذي يحسب للمقاومة".

وأوضح الإعلامي مرتضى –المقرب من حزب الله- أنَّ رد الحزب على الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرهون بالتطورات وطبيعة الهدف، متوقعاً أن يكون الرد من خلال استهداف الحزب للمسيرات الصهيونية التي تستبيح سماء لنبان.

وقال مرتضى: "التطورات الأخيرة الحدود الفلسطينية – اللبنانية كانت بمثابة مرحلة مفصلية، ودقيقة لعدة اعتبارات اهمها اعادة رسم الخطوط الحمراء التي رسختها المقاومة منذ سنوات عدة.

وشد مرتضى على أنَّ "رد المقاومة لم يكن عسكرياً فحسب، بل كان ردا عسكريا، وأمنيا وإعلاميا"، مشيراً إلى أن "رد حزب الله عرى الصهاينة مجددا واظهر هشاشة جيش الاحتلال الذي هو أوهن من بيت العنكبوت".

‏ وبين مرتضى أن المقامة اللبنانية استطاعت ان تخوض المعركة بكل تفاصيلها وفصولها، إعلامياً، وسياسياً، وعسكرياً، مشيراً إلى أن المقاومة تمكنت من تسجيل انتصارات جديدة على العدو الإسرائيلي.

وعن تكتيك العملية من الناحية الفنية والعسكرية، قال: لو دققنا بالمشهد الذي سبق العملية، والاستعدادات والتدابير التي سبقتها، وأن جيش الاحتلال متيقظ ومستعد ومستنفر ومجهز، ويعرف ان هناك عملية ستقع، ومع كل ذلك تستطيع المقاومة أنْ تضرب هذه العربة فهذا عمل جبار للمقاومة وفشل للصهاينة.

كما واشار إلى ان الحزب استطاع أن ينتصر بحرب الصورة من خلال توثيقه للعملية البطولية.

وقال مرتضى "المقاومة منذ عدة سنوات تستخدم سلاح الصورة، هذه المرة حاول الصهيوني أنْ يستخدم هذا السلاح بالفبركة أو وضع الجنود الدمى؛ لكنه وقع في الفخ الذي حفره".

وأضاف: مضيفاً أن "الكذب الإسرائيلي سيكون له ارتدادات مستقبلية على مصداقية قادة الاحتلال والروح العسكرية القتالية لدى الجنود الإسرائيليين".