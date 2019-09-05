ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ظريف يبلغ موغيريني بتخفيض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:17 - 05 سبتمبر 2019
محمد جواد ظريف محمد جواد ظريف
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، منذ اليوم الخميس، جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن وزيرها، محمد جواد ظريف، أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن هذه الخطوة حق إيران بموجب الاتفاق النووي، وبخاصة المادة 36 منه، وأن ذلك يأتي ردا على الانتهاك الواسع والمتواصل للاتفاق النووي من 16 شهرا.

وأكد ظريف لموغيريني أن طهران مستعدة لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نية.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن لاحقا عن التفاصيل الفنية والعملية لوقف التزامات إيران في تطوير وتنمية الأبحاث النووية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن يوم 4 سبتمبر الجاري، عن "الخطوة الثالثة" لتخفيض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنها تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وأمهل روحاني الدول الأوروبية شهرين إضافيين "للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".

الأكثر مشاهدة

متعلقات