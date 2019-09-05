محامي أسرة مرسي: دفن نجل الرئيس الراحل خلال ساعات بجوار والده

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، مساء الخميس، إن عبد الله، النجل الأصغر لمرسي سيدفن خلال ساعات، بجوار والده في مقبرة شرقي القاهرة.

و أضاف عبد المقصود في تصريح له، أنه "سيتم صلاة الجنازة الليلة على عبد الله مرسي بمشرحة زينهم (وسط القاهرة) من جانب العائلة".

ولم يكشف محامي أسرة مرسي تفاصيل نتائج التشريح التي وصل لمقرها الحكومي جثمان عبد الله مساء الخميس، بناء على قرار من النيابة العامة.

فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بمصر، بشأن ما أدلى به محامي أسرة مرسي.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي، إنه "لا شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عامًا، وفق ما ذكره محامي الأسرة.

ومساء الأربعاء، توفي عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود، وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة شقيق الراحل للأناضول في اتصالين هاتفين.

وكان الرئيس الأسبق مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.