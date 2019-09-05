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‏برشلونة يفاجئ الجميع بتشكيلة فريقه في الموسم الجديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:51 - 05 سبتمبر 2019
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن القائمة الكاملة لفريقه لخوض غمار منافسات الموسم الجديد (2019-2020) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ابتداء من دور المجموعات.

ونشر الفريق الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة "الإنترنت" وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه قائمة اللاعبين.

ولم تشهد القائمة التي اختارها المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أي مفاجآت أو غيابات تذكر، وتضمنت الصفقات الجديدة وعلى رأسها المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وفيما قائمة لاعبي برشلونة:

مارك-أندريه تير شتيغن، ‏ نوربيرتو نيتو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي،‏ كليمونت لينغليت ‏توديبو،‏ نيلسون سيميدو، موسى واغي، جوردي ألبا، جونيور فيربو، هيروكي آبي، ‏آراوغو، ‏سارسانيداس، فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتش، أرثور هينريك ميلو، أرتورو فيدال، سيرجي روبيرتو،‏ كارليس ألينيا، ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، لويس سواريز.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" برشلونة في مجموعة قوية، إلى جانب كل من بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

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