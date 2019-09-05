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الولايات المتحدة تعرقل قراراً اممياً يدين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:41 - 05 سبتمبر 2019
حزب الله حزب الله
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عرقلت الولايات المتحدة الامريكية صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بين حزب الله و"إسرائيل"، بعد أن رفضت تضمين الإعلان أي انتقاد لـ"إسرائيل"، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

وجاء في الصياغة الاولى لمشروع الإعلان التي تم التفاوض بشأنها منذ مطلع الأسبوع على ست نقاط تعبر عن "قلق مجلس الأمن العميق" إزاء الخروقات على الحدود بين لبنان و"إسرائيل".

وجاء أيضاً في مشروع الإعلان أن "أعضاء مجلس الأمن ينددون بكل الخروقات للخط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض، ويدعون بحزم كل الأطراف إلى التزام وقف أعمال العنف".

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنّ الولايات المتحدة رفضت مرتين التزام الصمت، أي عدم الاعتراض، بهدف اقرار النص. لا، بل طالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرةً لحزب الله، قبل أن تطالب أيضاً بإزالة أي إشارة، ولو ضمنية، إلى مسؤولية تتحملها "إسرائيل" في هذا التوتر.

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