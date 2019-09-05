الحشد الشعبي يشكل قوية جوية للتصدي للهجمات الإسرائيلية

اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس، عزمها تشكيل قوة جوية، ما اعتبره البعض رداً على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوات الحشد أكثر من مرة.

ووجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس) إلى الجهات المعنية في الحشد بضرورة تشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد.

​ونشر موقع عراقي وثيقة منسوبة لهيئة الحشد الشعبي، والوثيقة عبارة عن أمر إداري، ونصت على: "استنادا للأمر الديواني المرقم (79 (لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية. ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة".

واتهم الحشد الشعبي الاحتلال الإسرائيلي في قصف مواقع تتبع لقواته في العراق.