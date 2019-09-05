"الفدائي" يهز شباك أوزبكستان في ثنائية دون مقابل

تمكن المنتخب الوطني الفلسطيني "الفدائي" من تحقيق انتصار تاريخي على ضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

وسجل عدي الدباغ في الدقيقة 60، والبديل إسلام البطران برأسية في الدقيقة 84، وبهذا الفوز، تصدر "الفدائي" المجموعة الرابعة برصيد "3" نقاط"، يليه منتخبا اليمن وسنغافورة ولكل منهما نقطة بعد تعادلهما اليوم بهدفين لمثلهما، ثم السعودية التي لم تفتتح مبارياتها بعد، وتذيلت أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.

وأقيمت المباراة على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، فرض "الفدائي" سيطرته على مجريات الشوط الأول، وأهدر عدة فرص سانحة للتسجيل عن طريق نجومه المحترفين عدي الدباغ ومحمود وادي وتامر صيام. في المقابل، دخل المنتخب الأوزبكي بقيادة مدربه المخضرم الأرجنتيني هيكتور كوبر، أجواء المباراة مع مرور الدقائق، وأهدر نجومه أكثر من فرصة للتسجيل، وسط تألق من حارس منتخبنا رامي حمادة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي مطلع الشوط الثاني، ضغط المنتخب الأوزبكي لتسجيل هدف، وأضاع قائد المنتخب عادل أحمدوف فرصة محققة للتسجيل من داخل منطقة الجزاء، ورد "الفدائي" بتسديدة لنجمه محمود وادي علت العارضة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة (60)، وصلت الكرة لنظمي البدوي، أرسلها ساقطة للدباغ أمام المرمى الأوزبكي، الذي استقبلها بامتياز وسددها على يمين الحارس "الدوربيك سينوف".

ورغم أهمية المباراة، إلا أن الحضور الجماهيري في المدرجات لم يكن بالمستوى المأمول، حيث حضر المباراة قرابة الـ6 آلاف متفرج، تقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وضمن ذات المجموعة، تعادل منتخبا سنغافورة واليمن بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمهمها على الملعب الوطني في العاصمة سنغافورة. وسجل لسنغافورة احسان فندي (د27) وفارس راملي (د51)، ولليمن عبد الواسع المطري (د34) ومحسن محمد (د45).

ويلتقي في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، منتخبنا الوطني مع سنغافورة في سنغافورة، واليمن مع السعودية على ستاد البحرين الوطني في العاصمة البحرينية المنامة.