السُكري القاتل الخامس الذي يحصد أرواح الفلسطينيين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكلية "إنَّ مرض السكري وفقاً للإحصائيات العالمية هو رابع سبب رئيسي عالمي للوفاة، أما في فلسطين فقد حلت الوفیات الناتجة عن مضاعفات مرض السكري في المرتبة الخامسة لأسباب الوفاة بعد أمراض القلب والسرطان وأمراض الدماغ الوعائية والأطفال الرضع الأقل من عام".

وأضافت كيلة خلال افتتاح المؤتمر الثاني الاختصاصي لأمراض الغدد الصماء: بلغت نسبة المتوفين جراء هذا المرض 7.5 من مجموع الوفیات في فلسطين للعام الماضي.

وتابعت "إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة تقوم على أساس بناء قطاع صحي متكامل، لتحقيق تغطية صحية شاملة، وتوفير خدمات صحية للجميع دون تمييز، ودعم صمود المواطنين خصوصاً في المناطق النائية والمهددة بالاستيطان، لذا فقد تبنينا مشاريع صحية هامة، من بينها رعاية المريض المزمن وتوفير رعاية طبية متكاملة سهلت حصول المريض على كافة الخدمات الصحية في مكان واحد.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 بلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض السكري المبلغ عنها في مراكز السكري الحكومية في الضفة الغربية 5555 حالة بمعدل إصابة بلغ 210.7 لكل 100 ألف من السكان، يتوزعون حسب الجنس على 2450 ذكراً و3135 من الإناث.

وقالت وزيرة الصحة إن إيماننا الراسخ بأهمية إيلاء مرض السكري أهمية قصوى في عملنا بالوزارة، فقد عملنا على صياغة استراتيجية وطنية للحد من انتشار الأمراض المزمنة للأعوام 2017-2022، تستند في أهدافها على تبادل الخبرات ونشر التوعية والحد من انتشار الأمراض المزمنة ومضاعفاتها.