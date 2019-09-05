مؤسسات فلسطينية تدعو النيابة للإعلان عن النتائج التفصيلية لوفاة اسراء غريب

دعت مؤسسات أهلية فلسطينية إلى ضرورة إعلان النتائج التفصيلية لوفاة الفتاة إسراء غريب من قبل النيابة العامة وعرضها للعموم بأسرع وقت، لاسيما أن القضية أصبحت قضية رأي عام عربي وفلسطيني.

وأكدت منسقة منتدى المنظمات الأهلية صباح سلامة، خلال مؤتمر صحفي نظمه المنتدى، والاتحاد العام للمرأة، وشبكات المنظمات الأهلية، والحقوقية، على ضرورة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وضرورة الكشف عن تفاصيل وفاة اسراء.

كما، ودعت سلامة لتشكيل لجنة دفاع من الحقوقيين والقانونيين من المؤسسات النسوية، لمتابعة توصيات النيابة فيما يتعلق بالقضية، مثمنةً دور النيابة العامة التي تتعاطى بكل جهد مع القضية، من خلال البيانات التي تصدرها في هذا الإطار.

من جهتها، لفتت هيثم عرار عضو الأمانة للاتحاد العام للمرأة إلى أن المؤسسات النسوية تتابع قضية إسراء، وكافة القضايا الأخرى التي نستطيع الوصول اليها، سواء عبر الإعلام، أو تحقيقات النيابة، أو من خلال ما يرد من الأهل.

وأشارت عرار أن المؤسسات النسوية تقوم بجهد عال للتأثير على المجتمع بما يخدم النساء ويحد من ظاهرة العنف، لافتةً إلى ان المؤسسات النسوية قدمت العديد من المقترحات للحكومة، مثل قانون حماية الاسرة، ورفع سن الزواج.