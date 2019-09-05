المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يستقيل من منصبه

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه.

ويعتبر غرينبلات أحد أبرز الأشخاص الذين عملوا ضمن فريق مصغّر على صياغة خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتعتبر استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأميركية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

من جهة أخرى علق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو على استقالة غرينبلات بالقول: "أود أن أشكر جيسون غرينبلات على عمله المتفاني من أجل الأمن والسلام، ولأنه لم يتردد للحظة في قول الحقيقة عن إسرائيل أمام كل منتقديها، شكرا جيسون".