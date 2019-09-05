كندا: الأخبار التي يتم تداولها بشأن استقبال 100 الف لاجئ مضللة

نفت وزارة الخارجية الكندية، التقارير الصحيفة، التي قالت: إن كندا مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في إطار (صفقة القرن).

وقالت الوزارة، عبر (تويتر): "يتم نشر معلومات مضللة، تشير إلى أن لدى الولايات المتحدة اتفاقية مع كندا لاستقبال 100 ألف فلسطيني، هذا غير صحيح والاتفاق المشار إليه غير موجود".

بدوره، صرح السكرتير الصحفي لوزير الهجرة أحمد حسين أن التقارير التي نشرت أمس في هذا الإطار غير صحيحة.

"ليس لدى كندا مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة ولا توجد برامج خاصة يجري حالياً النظر فيها لإعادة توطين أشخاص من لبنان أو سوريا". أضاف حسين.

يذكر، أن صحيفة (الأخبار) اللبنانية، قالت: إن هناك تفاهم (أمريكي- كندي) لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، وذلك ضمن (صفقة القرن).

وأوضحت الصحيفة، أن التفاهم سيكون موزع على النحو التالي: "40 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، كما أن هناك تفاهمات أمريكية مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

وقالت الصحيفة: إن هذه التفاهمات تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد.