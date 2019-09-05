الحكم بالسجن عامين ونصف بحق الأسير سليمان نزال

أصدرت محكمة سالم العسكرية، حكماً نهائياً بحق الأسير سليمان زياد نزال(25عاماً) من سكان بلدة قباطية، قضاء مدينة جنين، يقضي بالسجن الفعلي مدة عامين ونصف، كما وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

مكتب "إعلام الأسرى" أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسير نزال بتاريخ 21/2/2018، وقد أبقى عليه موقوفاً مدة 19 شهراً قبل أن يصدر الحكم النهائي بحقه.

تجدر الإشارة إلى أن للأسير سليمان شقيقاً آخر معتقلاً لدى الاحتلال وهو الأسير يوسف زياد نزال(31عاماً) وهو يقضي حكماً بالسجن مدة 15 عاماً، وقد اعتقله الاحتلال عام 2007.