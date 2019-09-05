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تشكيك في ظروف الوفاة

حزن يخيِّم على مواقع التواصل بعد وفاة عبد الله محمد مرسي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:38 - 05 سبتمبر 2019
عبد الله محمد مرسي عبد الله محمد مرسي
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مشاعر كثيرة وتساؤلات وأجواء حزينة سادت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة عبد الله مرسي الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشارك الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي الوطن العربي أجمع في نعي عبد الله، فيما شكك البعض في ظروف وفاته.

وكانت كتابات عبد الله بعد رحيل والده في السجن مؤثرة جدًا وتدل على مدى تعلقه به، حيث أنه تمنى أن ينتهي به الأمر على ذات الطريق الذي سار به والده، وانتشرت كتابات عبد الله كالنهار في الهشيم بعد الإعلان عن نبأ وفاته أمس الأربعاء.

وتصدر وسم #وفاة_عبدالله_مرسي مواقع التواصل، إضافة إلى صور الراحل وتسجيلات الفيديو والمقابلات التي أجراها، خاصة تلك التي تحدث فيها عن تهديد الأمن المصري لعائلته عقب وفاة والده.

 

 

 

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