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غداً.. وقفة تضامنية في جنين مع الاسرى المضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 16:58 - 05 سبتمبر 2019
وقفة تضامنية مع الاسرة المضربين عن الطعام وقفة تضامنية مع الاسرة المضربين عن الطعام
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دعت حركة الجهاد الإسلامي وعائلات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركة غداً بعد صلاة الجمعة في وقفة تضامنية نصرة ودعماً لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

وأوضحت الحركة في بيان مقتضب مساء اليوم الخميس، أن عائلات الأسرى "طارق قعدان، وسلطان خلوف، وناصر الجدع" تدعوا جماهير شعبنا لمشاركتهم في وقفة تضامنية في بلدة برقين شمال الضفة المحتلة.

وستنطلق مسيرة تضامنية غداً الجمعة من المسجد الكبير إلى منزل الأسير المجاهد سلطان خلوف في بلدة برقين لتنظيم وقفة تضامنية تأكيداً على نصرة الاسرى في مواجهة إدارة السجون الإسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق الانسان المكفولة في القانوني الدولي.

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