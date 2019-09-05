الجامعة العربية تعلق على اقتحام ريفلين ونتنياهو للحرم الابراهيمي

أكدت جامعة الدول العربية مساء اليوم الخميس، أنها تنظر بخطورة بالغة لاقتحام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

وقالت جامعة الدول العربية على لسان الأمين العام المساعد للجامعة لشئون فلسطين الدكتور سعيد أبو علي: "إن اقتحام الخليل رسالة استهتار كبير بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وشدد أبو علي، على أن هذا الاقتحام يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية القائمة على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وإرثه الحضاري والتاريخي والثقافي والديني، واستمرار للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة الخليل.

وأكد أن هذه الزيارة تعد تصعيدا جديدا واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحمل دلالات خطيرة باستكمال إجراءات والضم والتهويد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، لافتاً إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه ومقدساته الدينية والمسيحية.

وطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، خاصة وأنها ضمن لائحة التراث العالمي.