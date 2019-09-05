الاشغال تحدد موعد انتهاء المرحلة الأولى لإعمار أبراج الندى

حددت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، موعداً للانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة إعمار أبراج حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية لإعادة إعمار منازل الفلسطينيين الذين تعرضوا للتدمير خلال عام 2014.

وأوضحت الوزارة أن موعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة اعمار "75" وحدة سكنية في أبراج الندى سيكون خلال شهرين مقدمة الشكر للحكومة الإيطالية على هذه المنحة.

وأكد وكيل الوزارة في غزة ناجي يوسف سرحان، أن أعمال التشطيب الجارية في المشروع التي تشمل أعمال الدهان وتبليط الأرضيات العامة والتشطيبات الداخلية للشقق السكنية.

ولفت سرحان إلى أن هذا المشروع جزء من المنحة الايطالية بقيمة (16.2) مليون يورو مخصصة لإعادة اعمار وتأهيل منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع.

وفي ذات السياق ثمن سرحان، جهود الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بشكل أساسي في عملية إعادة اعمار منازل قطاع غزة وهي السعودية والكويت وقطر وعمان وألمانيا.