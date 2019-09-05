أردوغان: لن أقبل التميز في حق امتلاك السلاح النووي

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضغوط التي تتعرض لها بلاده لعدم حيازة السلاح النووي، قائلاً: "أنا لا أقبل أن تحصل بعض الدول على صواريخ ذات رؤوس نووية فيما تمنع دول أخرى من الحصول عليها".

وأضاف خلال خطاب له في مدينة سيواس: "لا يوجد تقريبًا أي دولة متقدمة في العالم حاليًا لا تمتلك صواريخ برؤوس نووية، انظروا إلى هؤلاء على ماذا يتسابقون! ولكن يقولون لنا احذروا لا تقوموا بذلك، فهناك إسرائيل قربنا".

يُشار إلى أن تركيا لا تمتلك أي سلاح نووي، وهي ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1980، والتي اخترقتها أمريكا وإسرائيل والدول العظمى.

ويأتي تصريح أردوغان في الوقت الذي تعزّز فيه بلاده علاقاتها الدفاعية مع روسيا على حساب الولايات المتحدة الحليف التاريخي لأنقرة في حلف شمال الأطلسي وذلك بشراء المنظومة الدفاعية (s400) على حساب طائرات (أف 305 الأمريكية)