اسماء المرشحين للامتحان التنافسي ٢٠١٩

اعلن ديوان الخدمة المدنية في المملكة الهاشيمة الأردنية عن أسماء المرشحين للامتحان التنافسي من حملة شهادات البكالوريس والدبلوم من مختلف التخصصات للعام 2019 .

كما ودعت الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم جميع المرشحين الصادرة أسماؤهم لخوض الامتحان التنافسي الالكتروني التواجد في مراكز الاختبار المبينة أدناه الساعة العاشرة من يوم السبت الموافق 2019/9/7.

واكدت الخدمة المدنية على ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا، كما يجب إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي وسيتم نشر أسماء الناجحين على:

واشارت الخدمة الى وجود مجالين رئيسيين في الامتحان التنافسي الإلكتروني وهي كالتالي:

أولاً: مجال الاختصاص المعرفي ويعطى 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: مجال الكفايات التربوية والمهنية ويعطى 30% من العلامة الكلية.

سنعرض لكم اسماء المرشحين في كل مدرسة وهي كالتالي:

مدرسة عكا الأساسية المختلطة/جبل الحسين/دوار الداخلية/مستشفى الأمل للولادة/ بعد المستشفى ب 300م

احمد ابراهيم صالح ريان

احمد اسماعيل احمد العبوشي

احمد جبريل صالح صبح

احمد خالد سعيد الجبر

احمد خليل عبد الفتاح الشطرات

احمد شريف يوسف الكوز

احمد عبد العزيز اديب ابو سنينه

احمد علي ابراهيم مطاوع

احمد محمد حسين اسعيفان

اروى محمد فارس الزيود

اسما عبد الحميد محمد نشوان

اسماء مصطفى سلمان ابو الحصين

انس ابراهيم محمد ابراهيم

اياد خضر محمد ابو العدس

اياد خميس جودت حسان

ايمان فهمي حسين حجاوي

براء حسن عثمان العسود

بشار محمد رباح دحبور

بشرى زيدان عرابي بشر

بيان نبهان سعيد خليفه

جبريل جهاد حسين قصول

حاتم حسين محمد ابو عادى

حسام محمد حسن عويضه

حمزه عبد الله محمد جنديه

خليل ديب خليل الكخن

رامي سمير غازى مصطفى

رانيه علي ابراهيم سمور

رائد احمد عبد الكريم عثمان

رؤى محمود خضر عرفه

سحر كرم عرفات جابر

سلطان مصعب محمد مسعود

سهام احمد ابراهيم مشه

سهام ذياب موسى المحاسنه

صابر مصطفى محمد شلبايه

طلعت نبيل طلعت صنوبر

عبد العزيز محمد عبد العزيز المحروق

عبد الله اسامه ابراهيم جلال

عبد الله حسان داود الصمادي

عبدالله عبد الرحمن فرحان الحراسيس

عز الدين عدنان محمود محمد جابر

علاء الدين عوض خليل الميمي

علاء ايمن رجا الحراسيس

علي عبد عيد الرعود

عمر احمد عبد اللطيف عبد اللطيف

عمر محمد علي دودو

عمير جهاد محي الدين طويله

عيسى هاشم ابراهيم اسمران

فؤاد نضال فؤاد الشرباتي

كاترين هاشم عوده ريالات

لميس سعيد محمد الزريقات

مركز الملكة رانيا العبدالله – عمان منطقة الشميساني – خلف فندق أوركيدا

ابراهيم مصطفى ابراهيم نصر الله

احسان فتحي احمد حجازى

احمد ابراهيم محمود ابو زر

احمد علي صبحي فخورى

احمد علي عبد المجيد اصحاب

احمد كريم عبد الله الصباح

احمد مصطفى عبد الحافظ ابو عابد

احمد موسى محمد كليب

احمد نبيل مفيد الترتير

ادم عبد الفتاح خدام ابو سويلم

اسامه احمد صالح الرحاحله

اسراء عريف اسعد مسوده

اسماعيل جمعه محمد الخطيب

اشرف نبيل توفيق غبون

انس عبد الله محمد القاطوني

انس نضال الدين محمد النوافله

انس نور عبد العزيز الطراونه

اياد خالد حسن عواد

ايمن سعيد خليل دباس

ايمن موسى علي جروان

بثينه محمد حسين طواها

بلال نوح خليل شرف

جمال عبد العزيز عبد الحميد ابو علي

جواد الامير زياد جواد حجير

جورج يوسف اندراوس عيزر

جيهان محمود عبد الوالي العساف

حسن محمد حسن النجار

حسن محمد علي سلامه

حكم سعد عارف الدويكات

حمزه بسام عبد الله حامد

حمزه تيسير محمود كايد

حمزه عبد الرزاق عبد الهادى العلوان

خالد خليل اسماعيل الحسني

خالد سمير محمود ابو شاور

خالد صالح عبد الوهاب الجعبه

خالد عبد الجواد حامد سمرين

داود فؤاد داود داليه

ذكرى عبد الرحيم محمود دراغمه

رعد يوسف محمد ابو محمد

رنا صالح حسين حمدان

ريما محمود محمد ملكاوي

زيد سلطي ابراهيم شخاتره

زيد عبد الله محمد الوريكات

ساره هاني احمد عثمان

سامر صلاح سليم سليمان

سامر محمد احمد احمد

سائد محمد ابراهيم عطيه

سحر عبد الله علي بريك

سعد ضيف الله حميدان الهبارنه

سلام احمد محمد جلال

سماح رمضان موسى حمدان

سميح زيد نمر المجالي

سميح صالح حسين الدويكات

سيف غسان محمد الجوهري

شكري محمد شكرى عياش

صهيب جلال موسى سالم

صهيب طارق محمد فراش

طارق زياد محمد عبد الرحمن

طارق مصطفى سلامه المومني

عادل هشام شريف ياسين

عبد الرحمن عاهد محمد سالم

عبد الرحمن منصور عبد الرحمن السليتي

عبد العزيز روحي عريف المحتسب

عبد الله الياس محمد حماد

عبد الله جمال فايز مسعود

فراس محمد امين عبد الغافر عفانه

لونا خضر موسى الجدع

ليلى يوسف سعيد بدران

محمد ابراهيم عبد الحميد ايوب

محمد احمد محمد شحاده

محمد اسماعيل محمد عوض الله

محمد حسين خالد ابوصافيه

محمد عبد الحميد صلاح الربايعه

محمد عبد الغني قاسم الحشاش

محمد عبدالناصر رباح جبر

محمد عمر زهدى سلامه

محمد غازى احمد شلش

محمد محمود عمر محمد عيسى

محمد نادر محمد حردان

محمد نصرات محمد امين الهدهد

محمد يوسف رجا حسن

محمود عماد محمد الحساسنه

محمود فتحي محمود الملكاوي

محمود فرج محمود علقم

محمود يوسف محمود نماس

مروان زايد طلاق بطاينه

مريم ناجح عبد القادر حمامره

مصطفى محمد حميد ثوابته

مصعب سعيد عبد العزيز مصلح

معتصم شعبان يونس ابو غزاله

معتصم كمال احمد الحمايده

ملكه اسامه عبد القديم زلوم

منصور فلاح منصور النشاشيبي

مهند عصام محمد ابو ميزر

نبيل احمد داود العديلي

نسرين اكرم محمد الزعبي

هاني حسان حامد عثمان

هاني زهدي عبد اللطيف حطاب

هبه نزيه محمد عبد الحافظ

هيثم عبد الله خليل عبد الخالق

يزن ابراهيم حسن ابو عقاب

يزن حسني احمد سلمان

يزن خالد محمد الريماوي

يزن عبد المجيد عبيد الرعود

مدرسة وادي السير الثانوية للبنات/عمان / وادي السير /حي الميدان

ابراهيم محمد عطا شحاده

احمد يوسف محمد ابو عيد

اسحق علي عبد الفتاح المحاميد

ايمان علي كامل المحاميد

ايمان عوده نايف المحاميد

خالد محمود محمد حسن

زياد موسى جميل المحاميد

سامي سلامه حامد المهيرات

سليمان مصطفى سليمان الصمادى

طارق يوسف موسى هديب

عاطف جدعان فهد المهيرات

عوده حمد دهام المحاميد

فاتن جمال ابراهيم طروم

فوزي فواز نايف ابوجبل

لؤى محمود محمد منيزل

مبارك ابراهيم بركات السليحات

محمد احمد حسن بن طريف

محمد سالم بشير الخليفات

محمد سعود موسى ابو زبن

مراد صلاح احمد ابده

ممدوح جوده محمد المناصير

منال خليل مفضي الحاسي

منال عارف عبد الله المواس

نجاح بسام سلامه الربعي

همام محمد يوسف برغل

هيثم محمد عبد الله القرعان

مدرسة منشية حسبان الثانوية للبنات/ناعور/ منشية حسبان /بعد اشارة العال الثانيه/ باتجاه الجامعه الالمانية

احمد علي عبد القادر العقيل

امجد فيصل محمود المناعسه

بهاء الدين احمد مصلح السواعير

رعد امجد اسماعيل القطيفان

سامر بركات مشهور العقيل

سوسن سعيد محمد زعرور

صهيب محمد احمد المرعي

طلال محمود فهد المساعفه

فيوليت سمير اسماعيل جانبيك

محمد راضي ابراهيم العرمان

مشير نزار داود الغانم

منى محمود عبد الغزاوي

مهند خلف عوده المعجل

موسى عبدالله موسى السواعير

نسرين احمد خليل العتيبي

هند حامد عواد المناصير

هيا عزت حسن مطر

وهيب يوسف فلاح العرمان

المقابلين ..شارع الاذاعة والتلفزيون ..مقابل معرض الدبابات الملكي/مدرسة ام قصير والمقابلين الاساسية للبنين

احسان محمد جبر الرازم

احمد باسم ابراهيم حيمور

اسامه عادل عبد الفتاح ابو عمر

انس اكرم عبد الرحمن احمد

انس عمر محمد ابو الشيخ

ايه معتصم احمد الفقيه

بشار محمد ذيب سربل

حسام ابراهيم حسين ابو الحاج

حسام تيسير عبد الجواد محمد

خالد عطيه دهيش ابو يحيى

زيد خالد شرارى الحنيطي

زيد عايد سالم الحنيطي

ساندي سامي يوسف ريحان

صدام عوض ذياب المصرى

صدام محمد سعيد شفيق شريم

عائشه روحي حسن ابو زهيه

عبد الرازق محمد فهد عبد الرازق سدر

عبد العزيز الياس عبد العزيز النتشه

عبد الكريم احمد عبد الكريم البواطله

عبد الله ابراهيم عارف الحويان

عبد المنعم برهم عبد الرحمن محمود

عثمان سليمان عبد الله ابو يحيى

عثمان مصلح سالم العودات

عصام احمد امين العنيني

فداء داود علي العجل

ليمارا شاهر حماد العجوري

محمد حماد فريح بن عوده

محمد ناصر صلاح مقبل

محمد ناصر عبدالعزيز عبدالقادر الشملتي

مروان حسين عبد الرؤوف عبد الله

منار محمد ربحي محمد صالح شاهين

منى محمد احمد الجعيدي

نضال عطا الله سفهان الرواشده

نهى محمد احمد الجعيدي

همام عدنان موسى البستنجي

يحيى عصام حسين المصرى

مدرسة رفيده الاسلميه الاساسيه المختلطة/سحاب / مثلث الخشافيه / شارع الخشافيات

احمد محمد احمد الشوابكه

احمد موسى محمد البيراوي

اسلام علي احمد نصار

اسماء محمد حسن بربخ

جعفر محمد اسحق النوايسه

حمزه عمر علي التيم

ربيع يحيى علي منصور

زيد عواد محمد الطهراوى

عبد الله فايز عبد البكيرات

علاء باجس راشد ابو حفيظه

علي حسن ابراهيم ابو جوده

عمر جمال حسين شاهين

عمران جميل احمد ابو الشيخ

محمد حسن عبد الفتاح البعم

محمود مطلق سلامه البنيان

مراد منصور سعيد ابو زيد

ملاك ابراهيم جاد الله ابو جبله

مهند عبد الله احمد الجمل

مهند عبد الله سالم الدعجه

عمان / حي الهاشمي / حي نايفة بالهاشمي ش بعد الاشارات ب٢٠٠ م على الشارع الرئيسي/مدرسة نايفة

عبد الله سالم عبد الله الصانع

عبد الله محمد جمعه مشارقه

عبد الله محمود صالح الشريف

عبد الله نياز عمر عبد الله

عبدالله محمود احمد العدم

عدي هاني محمد زكريا غيث

علاء الدين احمد صادق عبد الرحمن

علي تيسير يعقوب حبيب

عمار وحيد رمضان شحاده

عمر نايف عبد الرحمن الغبن

عمر نهاد رباح الشاعر

عمرو اسماعيل مطاوع مرعي

عمرو وليد عبد الفتاح صالح

فادى عصام محمد بركات

فراس خالد جمعه غليون

فراس عدنان جواد الجمل

فراس عيسى سالم العزه

قصي خلف حسين الهبارنه

قصي نشات صلاح زلط

ليث جمال مديح دابله

محمد ابى اكرم محمد زياده

محمد جميل ظاهر الخطيب

محمد حابس جميل سليمان

محمد حسن صالح فضه

محمد حسن محمد خيرى قدومي

محمد خير حامد سلامه الطرابشه

محمد رائد محمد حسن

محمد رياض سالم ابو هزيم

محمد رياض فريد ابو زينه

محمد طلال يونس صلاح

محمد عاطف توفيق ابو سعده

محمد عبد الله شحاده الحايك

محمد عبدالكريم شاهر اللوانسه

محمد عطا محمد العجو

محمد فواز عادل الشنطي

محمد محسن عايد الشبار

محمد محمود جميل عبد الله

محمد محمود حسن نوبه

محمد محمود صادق طرخان

محمد محمود محمد الجراح

محمد مروان محمد البجق

محمد نبيل محمد حبش

محمد نعمان نعيم الموسى

محمد يعقوب محمد هندي

محمد يوسف عبد الرحمن ابو دبور

محمود جمال جميل جبر

محمود حسن ابراهيم الناشف

محمود حسونه محمود الشريف

محمود عبد الفتاح عبد الرزاق ابو شعيره

محمود يوسف احمد الساحلي

محمود يوسف محمود العقرباوى

مراد بسام محمد اسماعيل

مصطفى محمد خالد الطوخي

مصعب جميل تامر عاصي

معاذ جمعه علي بلح

معتز سمير جوده الصاحب

معتز ماهر محمد سعيد شقيدف

معن محمود احمد القرنه

مهند مصطفى حمد السيوف

نبيل محمد محمود عثمان

نديم احمد نمر بشر

هاشم اسامه صبري الحسون

هاشم السيد هاشم ابو شاهين

وسيم جهاد محمد عامر

وسيم علي احمد صالح

ياسين عثمان خليل الحروب

يحيى احمد فضل حجير

يزن سهيل كامل غيث

يوسف محمد عبد الهادى الدعاجنه

مدرسة الموقر الثانوية الشاملة للبنات/الموقر دوار الصقر باتجاه مديرية تربية لواء الموقر

جاسر محمد فرج خليل

سلطان محمد منوخ الغيالين

شاهر مخلد بخيتان الجحاوشه

صهيب احمد عبد الكريم الصهيبه

طارق احمد عبد الكريم الديكه

عدنان عطا الله ضيف الله الجبور

عماد رائد خلف زعيتر

مثنى نزال عاشي الغيالين

محمد عليان سليم الدهام

محمود موسى مصباح مصطفى

يمان حمدان فالح الجهني

الجيزة / مبنى مدرسة الجيزة الثانوية للبنات /الجيزة خلف البلدية

ايه محمد سالم الدهامشه

بلال سعدي ذيب ابو ركبه

حمزه عوده حمد السلايطه

خالد عيد سليمان العديني

دعاء عبد الله فلاح الدهامشه

دعاء محمد طلعت عبد الفتاح عبد القادر

رماح فليح مذهان الدهامشه

ظافر عبد الله محمد البهنسي

عبدالله غازي سلمان المناجده

عمر اسامه عثمان ابو شاويش

عمر افليح هلال الترتورى

فاطمه محمد ارشيد محمود

محمد ابراهيم عبد الكريم ابو حديد

محمد محمود منصور الزبن

محمود عبد الرحمن محمد ابو هيظ

نسيم احمد سعود الرشيد

مادبا / مبنى مديرية التربية والتعليم /وسط مادبا تحت مركز امن المدينة

ابتسام عبد الرزاق فلاح الشخانبه

احمد ابراهيم محمد ابو حيانه

احمد سالم امين العريوه الشوابكه

احمد سالم مسلم النطار

احمد سليمان مجلي اللبابده

احمد فايز طالب الدقس

احمد موسى محمود المعايعه

احمد ناجى عوده القعايده

ادم سليمان موسى القيسي

اروى حسن محمد البنا

اروى خالد عبد الهادى النجادا

اريج حمدي ابراهيم ابراهيم

اسامه محمد موسى ياغي

اسلام خالد محمد جبر

اسماء اسماعيل محمد المعاعيه

اسماء عبد الحليم يوسف الحبابسه

اسماء عبد الرحمن محمد ابو عواد

اشرف سالم محمد الشوابكه

انس احمد عبد الله الشوابكه

انس سالم عبد المعايعه

انوار عبد الهادي مسلم السعود

ايمان علي جبر المصرى

ايهاب باسم عبد الفتاح ابو دقر الخماش

باسل سالم غثيان الشوابكه

بسمه عبد الحافظ ارشيد العتيلات

بشار حسين احمد الزن

بشاره ابراهيم يوسف الكلداني

ثامر حرب مسلم الددا

ثامر حسين سلمان ابو الزينات

حامد حسين حامد البنادره

حسام اسماعيل موسى الرواجيح البقوم

حنين بسام سلمان ابو عيشه

حنين موسى احمد مقبل

ختام عبد الكريم محمد الوخيان

خلود عبد المهدى حسن الوخيان

خوله محمود حسين سرحان

رامي توفيق محمد سبوبه

رائد سامي عوض القريوتي

رحمه عقله حسين الدهيمات

رعد مشافق سليم الحمارنه

رياض ابراهيم سليم ابو لمظي

ريم حسن عبد الله ابوعلي

ريم عبد الله عبد المهدي البدور

سامر فلاح علي الطرمان

ساميه محمد عبد الحافظ الاطرش

سعد صالح نهار السيوف

سفيان محمد خلف ابو قدوره

سلام رشيد راتب ابو رجب التميمي

سماح هايل محمد التلفيتي

سميحه طالب ا بو سته الدرعاوى

سوسن عبد المنعم حلمي المهيرات

شهد يوسف عبد الله الرواجفه

صالحه عبدالمعطي نوري القعايده

صبحي سليم صبحي ابو الزلف

طارق علي سعود اخميس

عبد الجواد علي محمود اسمران

عبد الله صالح ابراهيم ابو هدبه

عبد المجيد ماجد محمد السنيد

عبير حسن محمد ذيبان

عبير راجي عيسى القبيلات

عبير محمد عوده ابو جقيم

عز الدين عبد الرحيم محمد الجغبير

عفاف يوسف محمود حسن

غدير ايوب ابراهيم ابو عيشه

غسان خالد محمد الكرامله

فداء محمد عبد الهادى الوشاح

كفاح عمر عبد الله سلمان

ليلى فهد سلمان الشوابكه

مازن نصري ابراهيم الفروخ

مامون احمد علي العميشات

مثايل احمد عبد الكريم الحيصه

مجدي سالم مبارك الشوابكه

محمد احمد رافع رحمات

محمد احمد علي ياسين

محمد جمال محمد النمروطي

محمد حمد احمد السيوف

محمد سليمان سالم ابو رقيق

محمد عبد الرحمن شحده ابو معال

محمد عبد الله احمد الزن

محمد علي نزال الشوابكه

محمد غازى مصطفى الحمارنه

محمد نايف محمد العوامره

محمد هزاع مسلم الفقهاء

محمود تيسير محمود القيسي

محمود رجا مسلم البلوي

مريم عبد الفتاح عبد الرحمن ابو حسين

مريم عبد المالك علي ابو جريبان

مصطفى احمد نايف السيوف

مصعب عبد الله رجا المعاعيه

معاذ احمد علي العميشات

معالي عبد الحفيظ عايد الهواوشه

معتز امين عبد اللطيف السعود

منى تركي سليمان بن طريف

مها محمود ابراهيم داود

مها مصطفى موسى الزعاتره

ميرا توفيق عازر حجازين

ميساء سعيد هاشم الرواجفه

ميساء سليمان محمد المصالحه

ناديه مسلم علي الازايده

نسرين سلامه عطوان السيوف

نهى سالم فنخير القطيش

نهى سلمي فزاع الحيصة

نور علي عبد الله الطهراوى

هاشم محمود شبلي الشخانبه

هايدى سميح محمد جعاره

هدى سليم خليف الشوره

هدى فيصل مصطفى صالح

هدى محمد عبد الرحمن رزق

وفاء جميل عايد الشوابكه

وفاء محمد عبد الحميد زعتر

وليد محمد محمود العسراوى

يزن سالم عايد السلايطه

يزيد فخري صافي الطوالبه

يوسف محمد ياسين ابو الخيل

ذيبان/مبنى مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان/دوار ذيبان بداية الخط الصحراوي شرق البلدية

احمد فؤاد سليمان ابو الهيجاء

باجس سليمان اشخيتير القبيلات

بشار سليمان فالح البريزات

بشار غالب قطاش الفقهاء

جعفر محمد حماد عليوات

حسن احمد فلاح الشقور

رياض عبد الحي حسين الحجيج

زيد فوزان عبد العزيز البريزات

سليمان هويمل سليمان العزازمه

عصام مفلح محمد القبيلات

علي سليم عطا الله الروله

عمار ياسر عواد النوافعه

عيد سالم سلامه العودات

محمد جمال خليف السنيد

محمود اسماعيل موسى ابو رواع

نزار عبدالسلام نهار الشخانبه

يزن حسين مدالله الهروط

يزيد نواف عبد الله القعايده

الزرقاء – مركز مصادر التعلم – بجانب مديرية تربية الزرقاء الاولى – شارع المعلم

ابراهيم انور احمد الخطيب

ابراهيم محمد مصطفى بني سلامه

اتيان وليد محمد جرادات

احمد ايوب محمد ابداح

احمد جميل احمد الحسن

احمد عصام محمد عوده

احمد محمد موسى عبد القادر

احمد محمود احمد كزلك

احمد مصطفى فهمي محمد

احمد وفيق احمد نداف

احمد يوسف حسين العنانزه

اسراء فايز سليمان الغرايبه

اسماعيل حمود رزق العموش

اسماعيل محمد ابراهيم قزع

اسماعيل محمود محمد نوفل

اسماعيل يوسف عطا سلمان

اشرف ايمن مصطفى الحاج

اصيل مصطفى عبد الله الصمادى

ايمن جمال شريف صالح

بشير عبد الهادى احمد ابو معيلش

ثريا كامل حسني المساعيد

جواد مازن محمود الشياب

حذيفه حسين يوسف ابو سل

حسام حلمي محمود العيسه

حمزه احمد محمد جمال الخطيب

حمزه محمد ابراهيم الصمادي

راشد ابراهيم اسماعيل عيال سلمان

رانيا محمد سمير عبد الغفار زلوم

رائد رسمي محمد احمد

ركان عوده سليمان الغويري

زاهر صدقي عبد الحميد عيسى

سامح هشام عبد الله ابو لاوى

سامر حسين موسى الحاج

سلطان زايد سلمان ابو خرمه

سليم نعمان محمد سليم صبيح

سمير جميل سالم ابو دامس

سمير عبد المجيد عبد الله المزايده

سميره لطفي حسين البدور

صخر توفيق حسن شجراوي

صفوان محمد عيد محمد عبيدات

ضياءالدين فتحي خليل عبابنه

عادل رباح اسماعيل المسيمي

عباده محمود موسى العمري

عباس خضر ابراهيم فرج

عبد الرحمن عبد الحليم راغب ابو فرحه

عبد الرحمن عبدالدائم فريد غضيه

عبد الرحمن محمد جمعه محمد زين ابو طوق

عبد الله محمد عبد اللطيف رزق

عبد الله مفيد جبر عينبوسي

عبد الله مفيد نعيم الغول

عبد المالك عوض شاكر جرار

عبدالرحمن خالد محمد الحمد

عبدالله نضال عبد المجيد الفرج

علاء مصطفى تيسير ابو قطيش

علاء نواف حمدان ابو ديه

علي شحده علي ابو سرحان

علي صقر صلاح صالح

عماد فادي عماد عشوه

عمر حسام عمر ابو عيد

عمر سامي حسين عابدي

عوض احميد سليمان درويش

فادي نواف زايد ابو خرمه

فداء محمد رجا احمد سماره

قتيبه عيد عبد الله المعايطه

قصي محمد احمد الخوالده

ليث فتحي محمد البلوي

لينا نبيل احمد المزين

مالك محمد محمود ابو صفيه

محمد ابراهيم احمد النونه

محمد احمد محمود الشربيني

محمد خالد محمد امين الربابعه

محمد خضر يوسف محمد

محمد خليل علي صافي

محمد خير جهاد جابر الجندي

محمد ديب خليل الكخن

محمد زهير احمد ابو حجله

محمد عبد الرحيم توفيق حامد

محمد عدنان محمد اجباره

محمد قاسم محمد اسعيد

محمد مثقال فايز شجراوى

محمد موسى يونس صالح

محمد نضال مصباح ابو لحيه

محمدهمام خالد محمد عقيل

محمود امين محمد مشعل

مرفت محمود ذيب الخوالده

مروان ماجد صبحي العواشره

مصعب عيسى محمد قنبر

معاذ جمال احمد شاتي

معاذ عبد الله منصور ابو سرحان

منى همام حسين ابو همام

مهند نبيل سليمان ابو ليل

ناهده سمير محمود الخطيب

نضال اسماعيل جبرين حجي

نفين حسين محمد غنيم

هاشم محمد هاشم مطريه

هاني احمد عبد العزيز الصالح

هشام يوسف طاهر محمد

هيثم عطيه احمد ابو سرحان

وليد خالد محمد جبر

يوسف علي احمد طليب

الزرقاء / حي رمزي / بجانب مديرية التربية الزرقاء الثانية ساحة مدرسة الرمله

ايهاب يوسف محمد ابومحارب

بدر مصطفى رجا خضر

ثامر علي سليمان العقرباوى

جعفر فلاح احمد الهليل

زهير عيسى معقل الزواهره

سليمان سالم سليمان الغويري

صهيب مفيد نعيم الغول

عبد السلام محمد منيزل عليمات

عبد الله علي عبد الله ابو الخيل

عصام ناصر سليمان زواهره

محمد ابراهيم عبد الكريم الزواهره

محمد يوسف مصلح الخلايله

مفلح محمد عوده الحيوات

وليد سليمان ابراهيم الاصلع

يوسف محمد يوسف ابومحارب

الرصيفة/ حي الرشيد شارع ياجوز/مدرسة القادسية

احمد اسماعيل محمد ابو شقره

احمد حسن محمد الشوابكه

احمد عوض الله محمد حسين

اسامه ناصر عواد العبادى

اسماعيل خليل شعبان ايوب

انس ابراهيم محمود العطاونه

انس سامي جميل حجازي

انس يوسف محمود يعقوب

ايثار عبد الحافظ عبد الكريم بوزيه

أحمد عفيف يوسف موسى

بشرى محمد ابراهيم اسماعيل

حاتم سالم عيد الكعابنه

حازم احمد محمد ابراهيم

حسام رزق احمد عليان

حسني احمد حسني بشارات

حسين سالم محمد اللصاصمه

حمزه احمد سليم الخلايله

رائده عادل محمد الحمزات

رقيه جميل عبد الله الشخانبه

رنا محمود عيسى حيمور

زايد محمود زايد نبابته

سعيد بسام محمود ابو مرضيه

سمير محمد محمود مصطفى

شادى اسعد محمد قليلي

صفاء ابراهيم احمد الطويل

عبد الباسط محمد عبد الله عارورى

عبد الرحمن محمود توفيق جرار

عبد الرحمن نبيل احمد مهارش

عبد الله خليل محمد الحج

عبد الله سليمان خضر عليان

عبدالله وهدان احمد صلاح

عدي احمد عايش شداد

عدي رياض علي الخلايله

عمر فضل عارف جرادات

فداء محمد فلاح بني عيسى

فيصل محمود محمد الخلايله

قاسم غالب احمد انس

قصي احمد عبد الكريم حمدان

ليلى روزينا عبد الحكيم طه عطون

محمد جمال اسماعيل داود

محمد حسن عوده احمد

محمد نواف حمدان ابو ديه

محمود خالد محمود حسن

مصطفى شريف زكي خليل

مهند كامل محمد ابو رياش

موسى ماهر موسى عصفور

مؤمن عبد الرحمن عبد الفتاح الشلبي

هيثم فايز صالح الجوهرى

يزيد موسى علي خضر

يوسف نزيه محمد صالح

مركز مصادر التعلم -السلط -البقيع-بجانب اسكان الفردوس

احمد عبد الرزاق اسماعيل خريسات

احمد محمد ابراهيم الحارس

احمد محمود فياض ابو الشعر

ارم احمد موسى خرفان

البراء محمد مكي محمود ابو جابر

امام بسام صالح البقور

ايمن كريم علي السلامه

ايهاب عبدالسلام سلمان خوالده

ثامر بشير عبد الكريم العربيات

حسام صلاح عوده عفانه

حمزه رائد محمود شاهين

خليل حسن سليمان ابو رواع

خليل محمد عبد الفتاح سلامه

سائد عوده عبد الجليل الرياحي

طارق عبد القادر عبد الفتاح الهوشه

عاصم هلال صالح الرحامنه

عبد الله علي عيسى الفريج

عبدالوهاب عليان كريم النعيمات

عمار شحاده ابراهيم كليب

عمر شاهر عارف العلاوين

قصي محمد يوسف العوفي

ماجد محمد سالم الفاعوري

مالك احمد مقبول الطواهيه

محمد حسين غازى الرياحي

محمد خالد عبد الله فراج

محمد خير خضر محمود الجزازى

محمد عبد الحميد محمود تركي

محمد موسى محمود ابو رمان

محمود نبيل عبدالله محمود عبدالغني

محمود نصرى احمد السميرات

مراد رياض عمر الشكري

مصطفى محمد عوده الحيارى

معتصم ابراهيم موسى الخليلي

منار فلاح اخليل الرهايفه

مؤيد احمد عوض ابومخلب

مؤيد عبد الله مصطفى ابو غنمي

نائل عبد الله سليمان ابوفرحان

هنود عاكف جميل عمر

هيثم عبد الكريم احمد الربابعه

يزيد رياض احمد احمد

مدرسة الجوفة الثانوية للبنين/الشونة الجنوبية/الجوفة / منطقة الإسكان

ابراهيم احمد صالح الجريري

ابراهيم خليل ابراهيم خريس

اسامه جبر سالم العرجان

انس احمد عبد الله العكول

حازم احمد عبد القادر العدوان

حسن وائل حسين العجوري

حمزه سليمان نبهان العيوطي

زياد سالم سلمان ابو وقاد

سعد محمد حفيظ اليوسف

عز الدين عطيه حمد ابو صافي

علي محمد علي العدوان

عمر عليان نمر الزن

فيصل احمد سالم نصيرات

قيس انور عواد المواس

محمود حسن يوسف ابو سلام

يوسف سعد يوسف العدوان

مدرسة معدي الثانوية المختلطة/الجناح التجاري/دير علا / منطقة معدي / بجانب مبنى مديرية تربية دير علا

احمد حبيب ابراهيم سلامه محمد القاضي

خليل عادل خليل النعيم

عبد الكريم محمد عبد الكريم حناحنه

عبد الله احمد عبد القادر ابو صيام

محمد عصام محمد شبراوي

محمد عمر يعقوب الفقها

مركز مصادر التعلم / قصبة اربد / شمال قصر العدل ٣٠٠ متر/دوار القادسية

ابراهيم صلاح الدين محمد الجزره

اسامه عادل يوسف كناني

اسراء محمد احمد الرواش

اسماعيل محمد فهمي حمد حمد

اشرف عاطف خالد حتامله

اقبال يوسف شامخ شامخ

الاء محمد محمود الربيع

اماني محمود فندى الزعبي

ان اسامه علي ابو حجله

انس منصور حسن منصور

ايمان مفيد حمزه ابو خالد

ايمن برهان محمد جاد الله

ايمن حسين عبد الله بني هاني

براءه محمد وليد الوزني

تسنيم كمال اسماعيل تيم

جنيفر مازن سامي جوينات

ديما محمد فالح الطعاني

راويه يوسف محمد الحمورى

رنين طاهر محمود الروسان

روان عصام صالح بني ياسين

ساره محمد حسين عبيدات

سامي عبد الرحمن عبدالرازق مدلل

سميه عبد الله عبد الرحمن ابو غزى

سونيا محمد تيسير عبد الله عبابنه

صفوان محمد احمد خمايسه

ضحى هاشم سعيد هنانده

عبد الحكيم محمد حسين الجبعيتي

عبد الرزاق احمد محمد بني هاني

عبيده محمد تركي هيلات

عفاف محمد عبد الرحيم خصاونه

علاءالدين جميل محمد الياسين

علي بسام محمود ابو الرب

علي محمد سعيد صوالحه

عمار محمد حسن مصلح

عمر احمد ذيب تيم

عيون قاسم محمد جرادات

فاطمه زكريا محمد عواوده

فوزى عمر فوزى ابوعيده

فيرونيكا اناتولي ديمتري الكركي

لانا احمد ذيب حسين

مالك رضوان سليمان الجراد

مالك نصفت قعدان حمدان

محمد بسام سالم بخيت

محمد روحي طلب ابو فاره

محمد طاهر محمود ابو الرب

معاذ عبد الرحمن محمد الجوده

معاذ غسان محمود عويس

معتصم يوسف ابراهيم ابو قمر

منى احمد ياسين هنداوى

مهند فريد محمد العبد

ميساء احمد عبده العمري

نجيب يوسف سليم غرايبه

نداء خليل محمد لوباني

نضال طالب احمد الغول

هاني راتب احمد السعيدين

هبه فتحي عز الدين ملكاوي

هناء عصام صلاح مغاربه

هيا محمد عطيه الحمايده

ياسر خليفه محمود الشناق

يحيى فخرى عليان الزعبي

يوسف محمد محمود عبد الله

اربد/ لواء بني عبيد/مبنى مديرية التربية والتعليم/شارع الحصن/مقابل هابي لاند

ابراهيم محمد عواد الرجوب

ادهم صالح جميل الزبيدي

براء علي نزال الحمدون

ثابت فياض سعد ابداح

حذيفه محمد صالح الصمادي

حمزه احمد سليم الفهيد

رشيد عطا الله محمد شياب

عبدالسلام عوض فليح درويش

عماد هاني نجيب النصيرات

عمرو محمود خلف دريفيل

قاسم محمد احمد ابواحسيان

ليث صالح محمد الطاهات

محمد خالد سليمان حمدان

محمود علي محمد الدويرى

معاذ عصام راضي الحمود

مناف بسام علي الخصاونه

مؤمن رياض فايز الدويرى

يوسف محمد سليم الرجوب

اربد / لواء المزار الشمالي /مدرسة حوفا الثانويه بنين المهنيه

رائد عمر محمد الجراح

رمزى سمير زيد البدور

عادل محمد رشيد العمرى

علي محمود علي الحوارنه

ليث محمد احمد البدور

محمد سعيد علي زومط

محمد طلال حسين عبد القادر

محمود علي سليم مسلماني

معن احمد محمد البديوى

هاني صبحي محمد الشرمان

وائل محمد علي مقبل فياض

وسام حابس هلال العودات

يزن منور علي الجراح

لواء الكورة /مدرسة دير ابي سعيد اساسية بنين/ حي دير ابو سعيد

احمد محمد عطا الله العقايله

اشرف ايمن عبد القادر بني عميره

انس محمد نافع نوافله

ايوب محمد عبد الكريم ربابعه

بشار اسامه احمد بني عبدالرحمن

حمزه سالم عقله الخطايبه

حمزه ماجد محمد نوافله

خالد وصفى عبد القادر خطايبه

رائد محمد عبد القادر بني مفرج

سعد نزيه فرحان شرادقه

عارف محمد احمد دواغره

عبد الله محمود فرحان بني بكر

عبد الله نايف موسى السلامه

عثمان عبد الله محمد ربابعه

علاء احمد محمد بني مفرج

علاء عبد الله سليمان شرادقه

علاء محمد علي ذيابات

عمر فهمي محمد مقدادي

قتيبه حمد عارف مطششين

قصي ابراهيم محمد قرقز

مامون محمود علي الفقيه

محمد حازم علي بني بكر

محمد زايد ابراهيم بني دومي

محمد زياد ماجد الشريده

محمد يحيى محمد العمرى

محمد يوسف سالم بني مفرج

محمود خالد محمود عمايره

محمود سامي جبر الزعبي

محمود عادل احمد حميدات

مصعب محمد صالح خطايبه

مهند محمد عبد القادر الرشدان

مؤيد ابراهيم محمد قرقز

مؤيد محمد عزت محمد الشريده

نصر راتب محمود دراوشه

هاشم احمد سامي بني يونس

يزن مصطفى سليمان بني بكر

اربد/لواء بني كنانة/مدرسة الحسين الثانويه للبنين/مثلث حبراص الشارع الرئيسي

احمد غازي محمود عبيدات

امين علي نوفان عبيدات

انعام نور الدين محمود عبيدات

انور عبد الكريم صالح العبويني

ايهم حسان علي الربيع

بشير احمد عايد مقدادي

راغب محمد عايش البكور

رائد عبد القادر طالب الروسان

ربيع خليل يوسف الزعبي

رشاد محمود حسن الحواتمه

سائد وجيه شحاده ابو عباس

سليمان محمد خير سليمان عبيدات

طارق علي محمد مقدادي

عامر قاسم محمد ابو غزال

عبد الله سعيد محمد عبيدات

عمر سلطان صالح نعامنه

فاطمه علي تيسير الصباغ

كريم اكرم محمد عبيدات

محمد جمال خلف ملكاوي

محمد سمير خليل الخطيب

محمد عبدالمالك فوزي دقامسه

معاويه نبيل مفضي العقرباوى

معتصم عادل عبد الرحمن الروسان

مهدي علي نوفان عبيدات

نواره صايل مفلح عبيدات

نواف مروان صالح الزعبي

مركز مصادر التعلم/الشونة الشمالية/ شارع مستشفى معاذ بن جبل

احمد عبد الهادي عبد الله السيد

احمد عمر عبده العمرى

احمد لؤي احمد خضر

احمد محمد رضا الهوارى

ادهم خليل يوسف العليمات

اسامه محمد حسين الغندوري

اسامه مصطفى ذياب بشتاوي

اسامه يوسف احمد العوض

اغريب محمود موسى القصيري

اكرم محسن حسن ابو خروب

انس حسين محمد الدرويش

انور عبد الحافظ حسن المثقال

ايمن عبد الفتاح احمد ابداح

باسم احمد مقداد عثمان

براء عبد الباقي علي السرديه

بركات سامي عبد الله التلاوى

بشار محمد كامل شكور

بلال فيصل فرحان ابداح

ثائر خالد محمد منسى

جعفر ماجد شحاده عمايره

جعفر موسى رجا سعيد

حسين عبد الله مروح عليمي

حسين محمد حسين شريده

حكم امجد ابراهيم الشمالي

حمزه لطفي محمود الشوبكي

خالد جمال نعيم جويد

خالد يوسف محمد ابو صهيون

خلود خالد رضوان الهواري

رافت احمد جندل البشتاوي

رامي ابراهيم مصطفى علاري

رانيا فرج محمد الصمادى

رائد سليمان احمد الرياحنه

زيد محمد مناور البسندي

سمير عمر محمد العايدي

شرحبيل احمد سعيد شكور

صهيب حمد سعود انغيمش

ظاهر خلدون ظاهر نادى

عامر امين فياض عوده

عبد الاله احمد حسن حسين

عبد الله ياسر مصطفى الحروب

عرفات علي محمد عيسى

عزالدين عبد الكريم حمد ابو نعاج

عصام محمد محمود شكور

علاء علي حسين بشكمي

علاء محمد احمد قعدان

علاء نواف محمد العرامشه

علي صالح علي مستريحي

علي عدنان علي الخطيب

عماد عمر ابراهيم الغزاوى

عمار محمد ابراهيم العليمي

عمر حسن محمد عثمان

عيسى خالد عيسى محاد

فيصل احمد ذياب الصقر

قاسم سلمان قاسم رياحنه

قصي اسماعيل كامل الحوراني

كايد احمد خضر كوايده

مالك محمد احمد لباد

محمد باسم احمد عبد القادر

محمد حسن عبد اللطيف ابو جهجاه

محمد عاطف احمد مهيدات

محمد فضيل منصور عيد

محمد لطفي احمد ذيب

محمد ناصر يوسف الخطيب

محي الدين علي مناور البسندي

مراد حسين محمد البواطي

مصطفى وديع فريد الشوبكي

معاذ محمود محمد الصقر

معاذ يوسف عبد الله الحسن

معاويه محمد سعد ابو دامس

معتز محمد مصطفى الوحشي

معتصم ماجد حماد الدعوم

منتصر جميل غالب الحميدى

مها نايف مرعي النعيمي

مهند ناجي محمد قاسم

ناصر الدين صلاح فواز دلكي

نور الدين يعقوب عبد الكريم ابداح

هاني حسن محارب العوامره

وسام يحيى خضر الخشروم

وليد علي حسين سويركي

يوسف احمد توفيق العمرى

يوسف محمود سليمان ظهيرات

يونس حسين يونس ابو سمره

الرمثا /مدرسة المقداد الاساسية / بجانب مديرية التربية و التعليم للواء الرمثا

ابراهيم احمد مصطفى خويله

ابراهيم جمال ابراهيم خشان

اسلام محمد ابراهيم الذيابات

اسماء محمد محمود طنش

اشرف جواد شريف خلف

اشهم اسلام سامي بشايره

امل محمد عياده الزعبي

باسل احمد حسين مياس

بكر احمد علي مغيض

ختام عبد العزيز عبد الرحمن طويق

راكان صالح خلف الزعبي

سيف قاسم محمد الرشيد

شادي عوني فارس البزور

شادي محمد حسين مياس

شريف بسام محمد الهندي

عبد الله محمد عبد الرحمن السباح

عمر محمد سليمان الابراهيم

غيث تيسير عطيه العبد الرزاق

فاطمه محمد عبد الله طنش

قاسم محمد نمر الزيتاوي

قيس عبد الله محمد الشبول

ليث موفق خطار العبيد الله

ماجد موفق علي السقار

مالك سعود محمد الدرابسه

محمد ضياء خالد عبده الشقران

محمد علي ماجد الفندي

محمد عوض ابراهيم الطريني

محمد فيصل شكري الزعبي

محمد قاسم محمد سرحان

محمود رياض محمود وردات

معن عوض محمد حسن

مؤيد قاسم تركي عبد الرزاق

نانسي عبد الكريم احمد السماره

هنادي محمد مرعي الشبول

جرش / الجبل الاخضر – مدرسة الجبل الاخضر الثانوية للبنات

احمد حسن مصطفى الحمدان

احمد حسين احمد القيام

احمد محمود خليف القادري

ايمان احمد عقيل الخوالده

بندر محمد عيد الطرزى

خالد محمد حسن نصار

خالد مراد محمود فخرى بني سليم

خليل نبيل خليل البحر

سمير عبد الرحمن محمد العبيد

عبد الرحمن موسى عبدالله الدبيسيه

عبد الله عاطف يوسف غزاوى

عبد الله فايز عبد الله ابو زرقه

عكرمه داوود عبد الفتاح الخروف

عمر ابراهيم سليمان الحراحشه

محمد سمير خميس ليحو

محمد عطا محمد بنات

محمد عوده الله فالح الدلابيح

محمد فراس محمد عوض

معاذ علي احمد الجسار

مهند عبد الحميد خليل الحارس

نهاد علي عبدالقادر بني عبده

وائل علي احمد الدرويش

عجلون/مركز مصادر تعلم عجلون/حي الحدادين / قرب مدرسة عجلون الاساسية المختلطة

احمد عبد الله يحيى عبد الغني

احمد علي طعمه درويش

انس حسن اللافي الربابعه

انس عصام احمد المومني

انور عبد محمد الصمادى

جميل محمد جمال بني عطا

حمزه محمد يوسف الخطاطبه

عبدالرحمن حسن محمد ابو ليمون

عدى محمود عواد القضاه

عدي احمد محمد القضاه

علاء ياسر علي المومني

عمر خليل جوهر عريفج

مجد يوسف محمد طوالبه

محمد رائد محمد العرود

محمد محمود محمد الزغول

محمود علي محمد القضاه

محمود منصور عقله بني عطا

معاذ حسن محمد ربابعه

وائل محمد سليمان العرود

المفرق- مركز مصادر تعلم المفرق-الحي الجنوبي نهاية شارع جرش

احمد باسل محمود المدني

احمد رضوان راشد الموسى

احمد علي جميل المغربي

انس عوده محمد الخوالده

ايات وليد احمد الذيب

ايمان عمر محمد محمد

ايمان محمد علي العليان

براءه حسين مصطفى الدبيس

حازم ظاهر احمد حراحشه

حبيب احمد حمد الخوالده

حسن احمد سليمان الزيود

حسين محمد سعود كريشان

حمزه توفيق فضي الخزاعله

دانه احمد خليل السعيد

رشا محمد توفيق محمد فخر الدين

ريما سعود سليمان المشاقبه

سميره عبد الرحمن احمد شطناوى

سهام عبد الرحمن محمد الشديفات

سهير جمال نواف القرعان

طارق خليل سليمان البطاط

عبد الله يوسف علي الجوارنه

عبد المجيد حسين حامد العموش

عبدالرحمن نزال مروح عليوي

عبدالعظيم الهاشمي سعيد محمد عليمات

علاء محمود علي مشاقبه

علي احمد عبد المحسن الزواهره

عمر محمد عمر محمود

فاتن عوده مفلح الخزاعله

فاطمه محمد مصطفى الخزاعله

لانا محمد نهار بني ياسين

محمد احمد عايد الخوالده

محمد يوسف مجلي الخزاعله

منال عيد احمد القاسم

نهيل هليل محمد الحراحشه

هناء عبد الاله محمد مهيدات

يحيى احمد محمد الحسن

منطقة البادية الشمالية الشرقية – مبنى المدرسة المهنية – مقابل مديرية التربية والتعليم

احمد قاسم محمد المحيلان

امجد خميس اشهيب الفقير

رافت حمود سالم المساعيد

رهان سعيد امين زانيلا

سلام محمود مصطفى صباح

عايد قاسم محمد العظامات

عبد الله ثليج رفاعي المعيط

فايز سليمان صبح المحيرس

فيصل اسمير خضاره المساعيد

محمد احمد صياح الشرفات

محمد مفلح سليمان السحيم

مصعب مهدي شفاق الشرفات

موسى حسين لوين السيبيه

نور حسين ارشيد الشريف

محافظة المفرق-مركز مصادر التعلم/مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية – شارع الشهيد فرحان – مقابل مجمع عمان

اشرف سليمان فنيخر البري

اكرم هاني فرحان الشرعه

بلال قاسم محمد الضامن

حمزه جمعة عكاشه الحديدي

خالد نور الدين خديوى البري

خالد وصفي خالد الشرعه

سامي عيد جفيلي العظامات

سعد سلامه شاتي النعيمي

عبدالله فيصل علي الزعبي

محمد طايل حامد الحماد

محمد غصاب سليمان الحربي

ممدوح محمد حميد الفواعره

يزيد فايز خلف البدارين

الكرك – مركز مصادر التعلم – منطقة المرج – خلف مبنى المحافظة

ابراهيم علي محمد الشمايله

احمد جمال محمد الاسمر

اسامه سليمان سلامه البنوي

اسراء سعيد محمد اسد ابو حماده

امين ياسر حامد الشواوره

ايهاب سالم جدعان المطارنه

حاتم سليمان عيد ابو مليقه

حاتم وصفي محمد الرواشده

حمزه بادى محمد الفرايه

راشد محمد حمود المطارنه

سامر هشام عبد العزيز الشمايله

سند راشد عبد الله المعايطه

سوار عمر محمد الزريقات

سيف عصام سلامه المحادين

شريف حيدر صالح الشمايله

ضيف الله محمد عواد المزايده

عباده محمد عبد المجيد الصرايره

عطاء ناصر عطوه الحولي

غيث عايد محمد القيسي

فادى ماضي ابراهيم الختاتنه

فادي احمد حكمت الطراونه

محمد احمد عويد الجراجره

محمد ايمن عبد العزيز الشواوره

محمد عادل محمد القيسي

محمد عايد ياسين الشمايله

محمد غالب حمود الكفاوين

محمود راتب فارس الشلبي

محمود محمد عبد العزيز الكركي

مراد علي كريم الرواشده

وسام ماهر عيسى القراله

مركز مصادر التعلم / لواء القصر

اسامه محمد فرحان المجالي

باسل عمر ابراهيم المجالي

بشار جاد الله عياده المصاروه

جهاد نصر مسعود ابو قديرى

خالد علي سالم العزازمه

سحر يونس علي ابو كشك

عبدالله عبد الحافظ عواد الليمون

عدي عبد الوهاب هلال الحمايده

فلاح محمد فلاح المجالي

محمد خجيل احمد الدهيسات

مشعل محمد سلمان الشقور

همام سلمان خليل الخطيب

الكرك / لواء المزار الجنوبي / مركز مصادر التعلم / الشارع الرئيسي بجانب بلدية المزار

ابراهيم راتب مد الله الرواشده

احمد عوض عبد الرحيم القطاونه