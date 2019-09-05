الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اسيوط 2019 برقم العداد

قدمت الشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء، طريقة لخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المصرية وذلك لجميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تقوم بتقديمها إلى المواطنين.

كما ويمكنك إن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، هذا بالإضافة إلى خدمة تسجيل قراءة العداد الخاص بك وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للكهرباء.

بعد ذلك قم بالضغط على خيارات الاستعلام.

اختار المحافظة أو القطاع التابع له.

أدخل البيانات الخاصة بك ورقم العداد الموجود على الفاتورة، واضغط على إظهار الفواتير.

يمكنك أن تطلع على الفاتورة الجديدة وفاتورتين سابقتين.

كما وتقوم ثمانية من الشركات القابضة بتقديم خدمة الاستعلام عن الكهرباء بصورة إلكترونية وذلك عبر الموقع الإلكتروني وهم: