بيان النيابة العامة حول وفاة اسراء غريب

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا للحديث عن وفاة الفتاة إسراء غريب، التي أدت ظروف وفاتها إلى انتشار قصتها بشكل كبيرٍ جدًا، مثيرةً الرأي العام الفلسطيني والعربي وكذلك الدولي.

وقالت النيابة إن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية.

ونوّّهت إلى أن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين.

بيان للرأي العام صادر عن النيابة العامة:

لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة إسراء غريب تؤكد النيابة العامة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية، وتشير النيابة العامة أن هنالك تقدم كبير بالتحقيق تم انجازه، حيث تم سماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من اقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة ونتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع المرحومة اسراء غريب وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها، مع الإشارة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين.

وتؤكد النيابة العامة بصفتها الأمينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة المرحومة إسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين مجدداً عدم نشر او تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.