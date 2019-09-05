جونسون لنتنياهو: هذا موقفنا من الصراع مع فلسطين

أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، أن الهدف الذي تسعى بلاده لتحقيقه حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية هو التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بينهما.

وقال جونسون خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن: "هدفنا كان ولا يزال هو حل الدولتين".

بنيامين نتنياهو لم يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال لقائه جونسون بل واصل هجومه ضد الجمهورية الإسلامية "إيران"، قائلاً: "لقد أبلغنا هذا الصباح بخرق إيران وتحديها لمواصلة بناء ترسانة نووية" في إشارة إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تنفيذ الخطوة الثالثة لتخفيض الالتزام بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.