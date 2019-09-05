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موعد اصدار ios 13 فى الاسواق

  • فلسطين اليوم
  • 15:03 - 05 سبتمبر 2019
موعد اصدار ios 13 فى الاسواق موعد اصدار ios 13 فى الاسواق
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اعلنت شركة ابل عن الاصدار التجريبي الجديد من نظام تشغيل iOS 13 الذي يتوفر لكافة المستخدمين، والذي يطلق رسميًا على هواتف آيفون خلال هذا الخريف. وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل يُركز بشكل كامل على الأداء المُحسن والوضع المظلم وتطبيق الخرائط المُحسن تمامًا.

ومن المثير للاهتمام أن آبل قد أطلقت هذا الإصدار على أنه الإصدار التجريبي للمطور (iOS 13.1)، مما يشير إلى أن اختبار الإصدار التجريبي من نظام (iOS 13) قد انتهى.

وبالرغم من أن التحديث يحتوي على الكثير من الإصلاحات، إلا أنه يتضمن أيضًا دعمًا لمشاركة الصوت، وهي الميزة التي تتطلب اتصالات بلوتوث متزامنة مع أجهزة متعددة.

وكشفت الشركة عن وجود تطورات بتطبيق الصور الذي سيمنحك تجربة أفضل في البحث بين الصور، كما تم تطوير تطبيق التذكير والخرائط لجعلهم أكثر ذكاء، هذا وبالإضافة إلى طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات تسمى “تسجيل الدخول باستخدام أبل”.

ومن المحتمل أن آبل قد أعدت (iOS 13) للإصدار، وتعمد الآن إلى إعداد (iOS 13.1) كمتابعة سريعة مع إصلاحات للأخطاء وتحسينات للميزات.

وتتوفر الميزات التي تمت إزالتها من الإصدارات التجريبية من نظام (iOS 13)، مثل أتمتة الاختصارات؛ ومشاركة الوقت المقدر للوصول في الخرائط، في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 13.1).

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