رابط تحديث بيانات موظفي الصحة 2019

أعلنت وزارة التموين عن بداية مرحلة حديثة للمحذوفين “الفترة الرابعة” من بطاقة التموين 2019، كما وتبدأ عملية تقديم التظلمات بداية أيلول 2019، ويتم تقديم الشكاوى من خلال موقع وزارة التموين المعترف به رسميا لتقديم الشكاوى و لتحديث المعلومات للبطاقات التموينية.

واوضحت الوزارة أنه اغلقت باب التظلمات على موقع الوزارة في 25 اغسطس، كما أفادت وزارة التموين أنه قد تم تسجيل ما يقرب من مليون طلب شكوى خلال الأسبوعين السابقين لغلق باب تلقي التظلمات، وهذا وفق المحددات المُعلنة للمرحلة الرابعة من حذف غير المستحقين.

وأشار التقرير إلى أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما: انصرام حذف غير المستحقين في أعقاب تحليل الشكاوى، وانتهاء تنقية البطاقات المقرر لها خاتمة شهر أغسطس القائم، ثم سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء وتحديد توقيت الإضافة وبدء صرف السلع. وتابع «لن تصدر موافقة لكل من قدم مناشدة إضافة مواليد، والصرف والإضافة سيكونان للأسر المحتاجة فقط التي دخلت ضمن فئة (الأكثر احتياجاً)».

أفصحت وزارة التموين عن بدأ تلقي طلبات الشكاوى على حذف بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة لاستبعاد غير المستحقين للدعم السلعي، وسيتم إرسال رسالة على بون صرف الخبز أو بون صرف أي مقررات تموينية، وهذه الرسالة ستوضح داع الاستبعاد، وعلى من يجد أنه مستحق للدعم الريادة بتظلم بواسطة موقع وزارة التموين الرسمي والمخصص لتقديم الشكاوى.

خطوات تقديم الشكاوى على بطاقات التموين المرحلة الرابعة: