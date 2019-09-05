لماذا هبطت طائرة إماراتية في "إسرائيل" 3 مرات خلال أسبوع؟

كشفت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية اليوم الخميس النقاب عن هبوط طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون ومكثت فيه ساعات عدة.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التي هبطت في مطار بن غوريون تابعة لشركة (DP WORLD)، وهي شركة تنشط في المجال اللوجيستي والإرساليات من دبي، وتشغل موانئ ومخازن لوجيستية في أنحاء العالم.

وتعتقد أغلب الصحف الإسرائيلية أن الطائرة الإماراتية مملوكة لأحد أقرباء شخصية سياسية رفيعة المستوى في دبي، مؤكدة أن الشخصية السياسية تزور "إسرائيل" بحجة تلقي العلاج الطبي.

اما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت: "إن الطائرة تابعة للإمارات وهبطت مراراً في المطار الإسرائيلي، مبينة أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة موانئ دبي العالمية وصلت تل أبيب لآخر مرة الأحد الماضي، وأمضت عدة ساعات في مطار بن غوريون قبل أن تغادره".

يذكر أن هذه الشركة تشغل خمس من أكبر محطات حاويات دولية في العالم وتقيم، منذ سنوات علاقات تجارية مع شركة "تسيم" الإسرائيلية للملاحة البحرية وتشاركت الشركتان في الماضي باستثمارات في عدد من موانئ العالم.