جميع القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين اليوم

يلعب منتخب البحرين ضد منتخب العراق، اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

تقام المباراة اليوم على استاد البحرين الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والعراق، وتمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وتبث على قناتي بي ان سبورت اتش دي 3 ، والرياضية العراقية في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا.

يلعب المنتخبان اليوم في مستهل مشوارهما بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، ويحل منتخبا العراق والبحرين في المجموعة الثالثة التي تضم معهما كل من إيران وكمبوديا وهونج كونج.

يدخل منتخب البحرين بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق الفوز ببطولة اتحاد غرب أسيا، بعدما حصل باللقب على حساب منتخب العراق، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة النهائية كما تعرض منتخب البحرين للخسارة على يد منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، في أخر مباراة رسمية لهما، وذلك في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا.

كما وخاض منتخب العراق مباراة أمام منتخب قطر فى اخر مواجهاته الرسمية أيضاً، دور الـ 16 لأمم أسيا، وهزم بهدف نظيف ويخوض منتخب العراق مباراته الأولي أمام البحرين يوم 5 سبتمبر الجاري، ثم أمام منتخب هونج كونج يوم 10 أكتوبر، ثم أمام كمبوديا يوم 15 من نفس الشهر، والمباراة الرابعة أمام منتخب إيران يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم تختتم المباريات أمام البحرين يوم 19 نوفمبر المقبل.