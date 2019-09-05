المغرب تفكك خلية إرهابية من 5 افراد.. تعرف على مهمتها

تمكنت السلطات المغربية اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية جديدة موالية لتنظيم "داعش" كانت تخطط للانضمام إلى معسكرات التنظيم.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، أن الخلية المفككة تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون بين مدينة بركان (شرق) ومدينة الناظور (وسط شمال المغرب).

وحسب المعطيات الأولية التي كشفتها السلطات المغربية، فإن أفراد الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ولكن المتطرفين الخمسة قرروا لاحقاً الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة داخل المغرب.

ولم تكشف الداخلية المغربية عن طبيعة ولا عن أسماء المواقع الحساسة التي يتم التخطيط لها بتنفيذ عمليات ارهابية.

ويمتلك زعيم الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مهارات عالية في مجال المتفجرات وحاول ادخال المواد في العبوات الناسفة لاستخدامها في مشاريع تخريبية.