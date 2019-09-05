الأسير غنيمات يتعرض لأزمة خطيرة.. بقع زرقاء تظهر على أطرافه

أفاد نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الخميس، أن الأوضاع الصحية للأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات تفاقمت جداً وهو في وضع خطير لاسيما عقب ظهور بقع زرقاء على أطرافه، وأعراض أخرى منها صعوبة في الحركة.

وقال النادي في بيان له: "إن الأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (41 عامًا) من بلدة صوريف قرب الخليل يعاني من مشاكل في القلب منذ عام 2015، وخلال السنوات الماضية أجريت له ثلاث عمليات جراحية، ولا يزال ينتظر إجراء عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز لتنظيم دقات القلب".

وتعرض الأسير غنيمات في حزيران/ يونيو الماضي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال وفقاً لزوجته التي كانت في زيارته داخل السجن.

والأسير غنيمات معتقل منذ تاريخ (27/12/2010)، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة 40 يومًا، ولاحقًا صدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد و20 عامًا.