موعد اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثالثه للثانويه العامه 2019

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق في مصر، عن غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في عمليات المراجعة وسيتم إعلان نتيجة التنسيق فور الانتهاء ومنها.

اوضح عطا، أنه من المتوقع أن تستمر عمليات المراجعة لمدة 48 ساعة كحد أدني، مؤكدا على أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية فور إعلان النتيجة.

واشار رئيس قطاع التعليم الى ان فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة قد استمرت لمدة 12 يوم بداية من يوم 24 أغسطس وحتي يوم 4 سبتمبر لكونها تشمل الطلاب الناجحين في الدور الثاني، كما أكد على عدم ورود أي شكاوي من الطلاب حول صعوبة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم فتح باب تقليل الإغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فور أن يتم إعلان نتيجة التنسيق وسيتم عبر موقع التنسيق وليس من خلال مكاتب التنسيق.

وفي سياق مختلف، تعد تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة أخر محطات تنسيق الثانوي العام، حيث أنه يشمل جميع الطلاب الناجحين في الدور الأول والدور الثاني وبحد أدني 50% لجميع الشعب العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي.