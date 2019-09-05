نائب رئيس فتح يدعو لتشكيل تحالف دولي للجم واشنطن

دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، دول العالم إلى لجم الإدارة الأميركية وتغولها في فلسطين والمنطقة، لتجنيب الشعوب مآلات سياساتها التعسفية.

وطالب العالول بتشكيل تحالف دولي من مختلف القوى التقدمية والديمقراطية والداعمة لحل الدولتين لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطينية والتصدي لما تسمى بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك خلال استقبال العالول لمفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي يوهان هاسل، في مدينة رام الله المحتلة.

واستعرض العالول خلال اللقاء كافة التطورات والأوضاع على الساحة الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا، وإصرار حكومة اليمين المتطرف في "إسرائيل" على التنكر للقانون والمرجعيات الدولية، والتي كان آخرها اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل، وتصريحاته العدوانية حول استمرار الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بغطاء كامل من الإدارة الأميركية التي تعتبر شريكا للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.

وشدد العالول على موقف قيادة السلطة الفلسطينية الرافض لأي تنازل عن الحقوق الشرعية لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة، وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ضمن مرجعية دولية متعددة، تحتكم إلى القانون والقرارات الدولية.

وأشار العالول إلى أن مواقف الإدارة الأميركية وسياساتها في فلسطين والمنطقة تساهم في تأجيج الكراهية والتطرف، وتقف حائلا أمام الاستقرار والتطور لدول وشعوب المنطقة.