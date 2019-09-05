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اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 13:23 - 05 سبتمبر 2019
اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم
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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع ملحوظ مقابل الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات اليوم الخميس، كما وتراجع الشيكل مع استمرار تأثره بتلميحات من بنك إسرائيل المركزي، بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من العام الجاري.

كما وسجل سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم ، 3.52 شيكلا، بعدما ظل خلال الايام الماضية قرب اعلى مستوى له منذ اسبوعين امام الشيكل.

وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس الخامس من سبتمبر، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.52 شيكل.

الدينار الأردني: 4.97 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.

الجنيه المصري: 0.20 شيكل

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