اسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم

شهد سعر الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات نسبية، تجاوزت في مجملها حاجز 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ففي ظل حكم الرئيس البشير كان يتم تداول أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار بمتوسط يزيد بقليل عن 70 جنيه في السوق الموازية، أما الآن فمتوسط أسعار الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة السابقة يتداول بسعر 50 جنيه في المتوسط لكل دولار.

كما وتشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة .

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم كالتالي:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 68.50 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 18.26 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 75.35 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 18.76 جنيه سوداني سعر الريال القطري 18.79 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 83.57 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.15 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 229.83 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 158.46 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 147.91 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 34.72 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 34.94 جنيه سوداني

اما أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم فهي كالتالي: