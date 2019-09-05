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اسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 13:12 - 05 سبتمبر 2019
اسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم اسعار العملات في السودان السوق الاسود اليوم
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شهد سعر الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات نسبية، تجاوزت في مجملها حاجز 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ففي ظل حكم الرئيس البشير كان يتم تداول أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار بمتوسط يزيد بقليل عن 70 جنيه في السوق الموازية، أما الآن فمتوسط أسعار الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة السابقة يتداول بسعر 50 جنيه في المتوسط لكل دولار.

كما وتشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة .

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم كالتالي:

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 68.50 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 18.26 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 75.35 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 18.76 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 18.79 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 83.57 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.15 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 229.83 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 158.46 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 147.91 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 34.72 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 34.94 جنيه سوداني

اما أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم فهي كالتالي:

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4220

0.4241

الجنيه الاسترليني

55.0863

55.3617

الفرنك السويسري

45.7364

45.9651

الدولار الكندي

34.0471

34.2173

كرونة السويدية

4.6247

4.6478

الكرونة النرويجية

4.9865

5.0114

الكرون الدنماركي

6.6533

6.6866

الدينار الكويتي

147.2513

147.9876

الريال السعودي

11.9987

12.0587

الدرهم الاماراتي

12.2529

12.3142

الريال القطري

12.3599

12.4217

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

ريال عماني

116.8528

117.4371

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

49.6125

49.8606

XAR

2235.0492

2246.5298
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