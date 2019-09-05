اسعار الحديد والاسمنت فى مصر اليوم

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار وذلك بعد ارتفاعها مؤخرا ارتفاعا يتراوح ما بين 180 جنيها و 250 جنيها فى الطن وذلك بعد فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت

كما شهد الحديد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الحديد انخفاضا يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 410 دولارات للطن، إضافة إلى أنه ارتفع مؤخرا بنحو 7 دولارات للطن فقط.

أسعار الحديد اليوم الخميس:

اسم الشركة المنتجة اسم المنتج سعر طن حديد عز عز 11900 جنيه الدخيلة 11900 جنيه حديد المصريين المصريين 11800 جنيه حديد بشاي بشاي 11850 جنيه الوطنية للصلب العتال 11850 جنيه حديد عطيه عطيه 11800 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11750 جنيه حديد الكومي الكومي 11600 جنيه حديد المعادي المعادي 11550 جنيه حديد بيانكو بيانكو غير متوفر حديد العشري العشري 11525 جنيه حديد أكتوبر أكتوبر غير متوفر حديد الجارحي الجارحي 10100 جنيه حديد الوطنية الوطنية غير متوفر حديد اركو اركو 9800 جنيه حديد قوطة قوطة غير متوفر حديد سرحان سرحان غير متوفر الجيوشي للصلب الجيوشي 11650 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11650 جنيه الشركة الصينية الصينية غير متوفر حديد أوكراني أوكراني غير متوفر حديد تركي تركي غير متوفر

أسعار الأسمنت اليوم: