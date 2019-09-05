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اسعار الحديد والاسمنت فى مصر اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:52 - 05 سبتمبر 2019
اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر اليوم اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر اليوم
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شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار وذلك بعد ارتفاعها مؤخرا ارتفاعا يتراوح ما بين 180 جنيها و 250 جنيها فى الطن وذلك بعد فرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت

كما شهد الحديد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الحديد انخفاضا يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 410 دولارات للطن، إضافة إلى أنه ارتفع مؤخرا بنحو 7 دولارات للطن فقط.

 

أسعار الحديد اليوم الخميس:

اسم الشركة المنتجة اسم المنتج سعر طن
حديد عز عز 11900 جنيه
الدخيلة 11900 جنيه
حديد المصريين المصريين 11800 جنيه
حديد بشاي بشاي 11850 جنيه
الوطنية للصلب العتال 11850 جنيه
حديد عطيه عطيه 11800 جنيه
حديد المراكبي المراكبي 11750 جنيه
حديد الكومي الكومي 11600 جنيه
حديد المعادي المعادي 11550 جنيه
حديد بيانكو بيانكو غير متوفر
حديد العشري العشري 11525 جنيه
حديد أكتوبر أكتوبر غير متوفر
حديد الجارحي الجارحي 10100 جنيه
حديد الوطنية الوطنية غير متوفر
حديد اركو اركو 9800 جنيه
حديد قوطة قوطة غير متوفر
حديد سرحان سرحان غير متوفر
الجيوشي للصلب الجيوشي 11650 جنيه
مصر ستيل مصر ستيل 11650 جنيه
الشركة الصينية الصينية غير متوفر
حديد أوكراني أوكراني غير متوفر
حديد تركي تركي غير متوفر

أسعار الأسمنت اليوم:

اسم المنتج سعر الطن
اسمنت المسلح 830 جنيه
أسمنت النصر 815 جنية
أسمنت المهندس غير متوفر
اسمنت التعمير غير متوفر
أسمنت أسيك المنيا غير متوفر
أسمنت حورس 810 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 805 جنية
أسمنت وادي النيل 820 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 810 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان 805 جنية
أسمنت سيناء 805 جنية
أسمنت السويس 810 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة غير متوفر
أسمنت حلوان 825 جنيه
مصر بني سويف غير متوفر
اسمنت السويدي 830 جنيه
جنوب الوادي غير متوفر
اسمنت المسله 805 جنية
أسمنت العريش العسكري 810 جنية
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