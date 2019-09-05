اسعار العملات بنك القاهرة اليوم 2019

استقرت بعض أسعار العملات فيما ارتفعت أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس ، أمام الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال موقعنا، أسعار بيع وشراء العملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كما سجَّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه