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اسعار العملات بنك القاهرة اليوم 2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:14 - 05 سبتمبر 2019
اسعار العملات بنك القاهرة اليوم 2019 اسعار العملات بنك القاهرة اليوم 2019
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استقرت بعض أسعار العملات فيما ارتفعت أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس ، أمام الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال موقعنا، أسعار بيع وشراء العملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كما سجَّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع
الدولار

16.52

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.53

المصرف العربى الدولى
اليورو

18.19

بنك البركة

18.23

البنك الزراعى المصرى
الجنيه الاسترليني

20.17

بنك التنمية الصناعية

20.05

البنك الزراعى المصرى
الريال السعودي

4.40

بنك بلوم

4.41

البنك التجاري الدولي (CIB)
الدرهم الإماراتي

18.35

بنك البركة

4.50

المصرف العربى الدولى
الدينار الأردني

23.28

بنك عودة

23.36

كريدى أجريكول
الدينار الكويتي

54.31

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

54.42

المصرف العربى الدولى
الريال العماني

42.76

البنك المركزى المصرى

43.01

البنك الأهلي المصري
الدينار البحريني

43.74

بنك بلوم

43.93

البنك الأهلي المصري
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