اسعار الكتب المدرسية 2020 فى الجزائر

كشف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في الجزائرعن الأسعار الجديدة للكتب المدرسية للموسم الدراسي 201/2020، وذلك مع بدء الموسم الدراسي الجديد .

حدد الديوان الوطني قيمة الكتب المدرسية للطور التحضيري بـ360 دينار، موضحا ان السنة الأولى ابتدائي بـ 910 دينار والسنة الثانية بألف دينار، اما أسعار كتب السنة الثالثة ابتدائي فبلغت 1910 دينار، وكتب السنة الرابعة فبلغت 2300 دينار والخامسة ابتدائي بـ2620 دينار.

وفي السياق نفسه، حدد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أسعار كتب الطور التحضيري، حيث تبلغ قيمة دفتر الأنشطة للقراءة العربية ودفتر الأنشطة الرياضيات 360 دينار.

واشار الديوان الى اسعار كتب الابتدائي، موضحا ان السنة الأولى بـ910 دينار، حيث تحتوي على أربعة كتب، هي العربية، التربية البدنية والإسلامية، كتاب الرياضيات، والتربية العلمية، مع دفاتر الأنشطة لكل عناوين كتاب.

وبخصوص السنة الثانية ابتدائي، والتي تحتوي على نفس عناوين كتب السنة الأولى بـ1000 دينار.

أما السنة الثالثة ابتدائي فحدد الديوان الوطني 10 كتب بـ1910 دينار، حيث يحتوي على غرار القراءة العربية، الرياضيات، التربية العلمية، والتربية الإسلامية، الفرنسية، دفتر الأنشطة العربية والرياضيات، الفرنسية والمدنية.

كما حددت الوزارة، قائمة الكتب الخاصة بالسنة الرابعة ابتدائي، والتي تحتوي على نفس عناوين السنة الثالثة، وكتاب اللغة الأمازيغية، بقيمة تقدر بـ2300 دينار.

أما كتب السنة الخامسة ابتدائي، فبلغت قيمتها 2620 دينار، والتي تحتوي على نفس عناوين كتب السنة الرابعة.