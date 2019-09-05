نقدم لكم اليوم تردد قناة يمن شباب الجديد على النايل سات ، كما تعتبر يمن شباب من أهم القنوات الإخبارية اليمنية التي تبث من داخل اليمن والتي تقدم جميع الأخبار المحلية والعالمية والعربية المختلفة، تبث قناة اليمن شباب طوال اليوم بدون توقف أو تشفير على مدار 24 ساعة مجاناً ولها نسبة مشاهدة كبيرة في اليمن والدول العربية.

قناة يمن شباب هي قناة يمنية شبابية مستقله تأسست في ديسمبر عام 2011 إثر قيام الثورة اليمنية ضد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، تتابع القناة الأحداث الجارية في البلاد وتقدم تقرير شامل ووافي للمشاهدين من خلال منبرها الإعلامي، ويتم البحث عن القناة من بين العديد من القنوات اليمنية الإخبارية المختلفة والتي تنتشر في العديد من الأنحاء والأماكن التي توجد عليها القناة، كما أن القناة تقوم ببث جميع الأخبار التي يبحث عنها جميع المشاهدين في جميع البلاد العربية والأوروبية بشكل دائم.

تعرض يمن شباب العديد من البرامج التلفزيونية الرائعة ومنها برنامج عاكس خط، المغامر، موال وليالي، ما وراء السياسة، المنتصف، تعز في أسبوع، شباب الجامعة، ريف اليمن، رأيك مهم، السلطة الرابعة، حديث المساء، هنا حضرموت، المرصد الحقوقي، بين أسبوعين، صباحكم أجمل، لقاء خاص وتبث القناة الكثير من التقارير اليومية التي تقدم حال المواطن اليمني والشباب في اليمن.

تردد قناة يمن شباب 2019