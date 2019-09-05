تدنيس_الخليل هاشتاق محوري للتعبير عن رفض زيارة نتنياهو للخليل

حظي هاشتاق #تدنيس_الخليل، رواجاً على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في ردٍ على خطوة تدنيس الحرم من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يسابق الزمن وفعل كل شيء من أجل رفع رصيده في الانتخابات المقررة الشهر الجاري.

وغرد الفلسطينيون معبرين عن استنكارهم ورفضهم لما قام به نتنياهو، وعدوه بأنه عدوان جديد، وحثوا على ضرورة التصدي لهذا الخطوة الاستفزازية بالمواجهة مع الاحتلال.

واستعرض آخرون تاريخ رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت الذي قضى حياته في السجن عقب انتهاء ولايته للحكومة، وأرفقوا صورة لتذكير نتنياهو بنفس المصير الذي لقاه أولمرت.

كما استعرض آخرون تاريخ شارون الذي اقتحم المسجد الأقصى المبارك، وانتهى به المطاف طريحاً في الفراش لسنوات طويلة، قبل أن يفارق الحياة.

ورصد موقع فلسطين اليوم العديد من التغريدات الفلسطينية مع الهاشتاق وأبرزها: