مبلغ مالي بديلاً للوجبة الغذائية للمناوبين داخل مستشفيات قطاع غزة

قال سائد أبو عطا مدير دائرة الشئون الادارية و المالية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، إن وزارته وضعت مقترح لوزارة المالية باستبدال الوجبة الغذائية المقدمة للطواقم المناوبة داخل المستشفيات بمبلغ مالي بنفس قيمة الوجبة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع المدراء العامون للشئون الادارية و المالية محمود حماد و حسام الدحدوح.

وأوضح أبو عطا أن هذه الخطوة تأتى في اطار تقديم التسهيلات لمقدمى الخدمة المناوبين في انتقاء وجباتهم ، و تعزيز الجانب المعنوى و زيادة الرضا عن الوجبة الغذائية .

وقال :"إن نظام الوجبة سيكون على غرار الوجبات السريعة بحيث تصرف في وقت مناسب و محدد من المناوبة الليلية,ووضع محددات وآليات تضبط عمليات الصرف"

و في سياق أخر، أكد أبو عطا على تعزيز الجانب المالى في مستشفيات وزارته على غرار الجانب الادارى، وذلك خلال زيارته لمستشفى شهداء الأقصى برفقة مدير عام الشئون المالية أ.حسام الدحدوح.

وبحث خلال لقائه نظيره بالمستشفى وليد السلوت، بعض القضايا المالية العالقة في قسم الحسابات و تحسين الخدمات الادارية والمالية لتسهيل معاملات المرضى وفق الالتزام بالقوانين و التشريعات المعمول بها في وزارة الصحة .