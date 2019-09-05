تردد قناة الانوار نايل سات hd 2019

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، احدث تردد لقناة الأنوار ، وهي تعد قناة فضائية إسلامية شيعية تقوم بعرض كل ما يتعلق بالمذهب الشيعي على مدار اليوم في عرض كل البرامج الدينية التي تتعلق بالمذهب الشيعي على يد باقة كبيرة من المشايخ لتعليم الشعب العراقي أسس الدين الإسلامي في عرض برامجها المجانية على مدار ال24 ساعة بدون توقف للبث.

تبث القناة على الأقمار الصناعية بشكل مجاني غير مشفر وتعرض الكثير من البرامج المخصصة في المجال الديني متنوعة بين برامج الفتاوى للمرأة وبرامج تفسير القرآن وغيرها من البرامج الدينية المفيدة في مجال الدين الشيعي.

في سياق مختلف بدأ القناة بالبث على الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد وجلاكسي في عام 2004، وتعد القناة من تأسيس جهود صادق حسين الشيرازي بمساعدة أبن أخوه مرتضى حتى وصلت قناة الأنوار إلى العالمية من خلال بثها في لندن ولكن مكتبها الرئيسي يقع في الكويت غير أن لديها الكثير من المكاتب في بلاد أخرى مثل سوريا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإيران.

تعرض القناة برامجها باللغة العربية ولكنها تعيد تفكير في عرض قناة تابعة لها باللغة الإنجليزية، لا شك أن قناة الأنوار الفضائية هي من أهم وأنجح القنوات الدينية المخصصة في العقيدة الشيعية التي يتابعها الكثير من المشاهدين في بلاد العالم على مدار اليوم بدون توقف لعرض برامجها الدينية المنوعة.

تردد قناة الأنوار 2019