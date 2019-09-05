وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الشامل 2019 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية، اليوم الخميس ، عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2019، كما ويمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة او صفحتهم على الفيسبوك.

كما ويشار إلى أن الامتحان التطبيقي الشامل أحد الأدوات المهمة التي تضمن توفر المهارات والمعارف اللازمة لإدماج خريج برنامج الدبلوم المتوسط في سوق العمل, ويعد أحد الامتحانات الوطنية التي نص عليها قانون التعليم العالي رقم (11) لعام 1998 من احد المهام الرئيسية لوزارة التربية والتعليم العالي‎.

ومن الجدير ذكره، بلغت نسبة النجاح في الامتحان الشامل الذي تقدم له 4133 طالب وطالبة (84.32%)، موزعين 2117 طالب وطالبة في المحافظات الشمالية، و2016 طالب وطالبة في المحافظات الجنوبية.

في سياق مختلف، تم عقد الجزء النظري من الامتحان لأول مرة الكترونياً وبشكل موحد بشكل موحد ما بين الضفة وغزة، من حيث التعليمات والاجراءات والمواعيد، لضمان وتعزيز الشفافية والعدالة وسرعة اتمام الاجراءات، لاتاحة الفرصة أمام الخريجين للاتحاق بسوق العمل أو مؤسسات التعليم العالي على بداية الفصل الدراسي الأول 2019 - 2020.

وتوجه وزارة "التعليم العالي" دعوة للطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بالتوجه نحو التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، للتقليل من نسب البطالة في صفوف الخريجين، ويذكر أن الوزارة قامت بإعفاء الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام.

نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019