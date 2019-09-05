اجتماع طارئ لفتح لبحث ملفي موظفي غزة والتقاعد المالي بمنزل حلس

من المقرر أن تعقد قيادة حركة فتح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بشكل طارئ لبحث ملفي رواتب الموظفين والتقاعد المالي، الذي حظي برفض شديد من قيادة الحركة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، قد أعلن بأنه سيتم عقد اجتماع طارئ لدراسة التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية، وعدم التزام الحكومة بتوحيد نسب الصرف، وخاصة ما أعلنته مؤخراً بصرف ما نسبته 110%.

وأفادت عدة مصادر فتحاوية، أن الاجتماع سيعقد في منزل أبو ماهر حلس، وسيضم الهيئة القيادية العليا للحركة، وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية وأعضاء المجلس الثوري عن قطاع غزة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد اشتية، أعلن الشهر الماضي، أنه تم توحيد نسب الصرف بين الضفة وغزة، ووعد بصرف ما نسبته 110% عن راتب شهر آب، وهو ما استبشر به الموظفون خيراً، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل من عدم تنفيذ الوعود، حيث تم الصرف لموظفي الضفة 110%، بينما غزة حرمت من ذلك. وهو ما أدى الى غضب واستنكار قيادة حركة فتح من الأمر ودعت الحكومة لتدارك الخلل إن وجد.

واضطر رئيس الوزراء اشتية، للخروج برسالة مباشرة مرئية للجمهور، أكد فيها أن العلاوات تم إزالتها عن غير مسحقيها، دون تفاصيل (من المستحق ومن غير المستحق)، وعزا مشاكل رواتب موظفي غزة للانقسام، وأعرب عن أمله أن ينتهي.

يشار إلى أن الوزير اشتية أطلق حملة وعودات قبيل وفور تسلمه الحكومة، من شأنها الارتقاء بالوضع الاقتصادي والوظيفي، إلا أن الأوضاع وبعد نحو 7 أشهر من الحكومة في تراجع.