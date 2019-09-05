ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الإعلان عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في غزة والضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:09 - 05 سبتمبر 2019
نتائج نتائج
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، في المحافظات الشمالية والجنوبية.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن نسبة النجاح في الامتحان بلغت (84.32%)، وتقدم له 4133 طالبا وطالبة  موزعين 2117 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية، و2016 طالبا وطالبة في المحافظات الجنوبية.

وكان الجزء النظري من الامتحان عقد لأول مرة الكترونياً وبشكل موحد ما بين الضفة وغزة، لضمان وتعزيز الشفافية والعدالة وسرعة اتمام الاجراءات، ولإتاحة الفرصة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل أو مؤسسات التعليم العالي على بداية الفصل الدراسي الأول 2019 - 2020.

وبينت أن الامتحان نفذّ في أكثر من 100 تخصص تقني، موزعة على 34 مؤسسة تعليم عالٍ تقنية وجامعية، كما وأنه نفذ لأول مرة بتخصصات مثل التسويق، والتجارة الالكترونية، والتدريب الرياضي، وتكنولوجيا الهواتف النقالة.

وكانت وزارة التعليم العالي، اعفت الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام.

للمعرفة النتائج اضغط هنا 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات