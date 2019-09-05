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ما حيلة نيمار الجديدة لعودته إلى برشلونة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:06 - 05 سبتمبر 2019
تعثر جديد في صفقة نيمار تعثر جديد في صفقة نيمار
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في الوقت الذي فشلت فيها جهود النادي الكتالوني في استعادة نجمه نيمار دي سيلفا خلال موسم الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية، أن النجم نيمار يخطط لحيلة جديدة من أجل العودة إلى صفوف ناديه السابق خلال الموسم الكروي القادم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محامي النجم البرازيلي يستعد لخوض معركة قانونية ضد فريقه الباريسي سان جيرمان، لفسخ عقد اللاعب في الصيف المقبل.

ويعتمد ممثلو نيمار على لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معتقدين أن سان جيرمان قد يلجأ إلى تجميد اللاعب كما سبق أن قاموا بموقف مماثل مع الفرنسي أدريان رابيو في الموسم الماضي، عندما رفض تجديد عقده.

ويقوم الاتحاد الدولي بتقييم كل حالة وفقًا لهذه المادة على حدة، للتأكد من وجود مبرر رياضي يسمح للاعب بإنهاء عقده.

وحتى إذا ثبت وجود مبرر رياضي، فإن نيمار يمكن أن يدفع تعويضات لسان جيرمان مقابل إنهاء عقده.

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